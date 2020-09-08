Опубликованы новые записи вербовки "вагнеровцев" СБУ: наемники РФ сбивали самолеты ВСУ

В сети появилась новая серия записей вербовки российских наемников-"вагнеровцев" сотрудниками СБУ якобы для участия в одном из военных конфликтов за рубежом.

Их обнародовала на своем YuoTube-канале украинская журналистка Янина Соколова. В ролике боевики откровенно рассказывают о своем участии в войне на Донбассе, признаются в уничтожении самолетов ВСУ и поставках техники в ОРДЛО с территории России (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"На пленках – свидетельство того, что именно Россия поставляла на Донбасс тяжелую технику: танки, БМП, самоходные ракетные зенитные комплексы, а главное – несколько "Буков". С одного из них и был сбит МН-17. Сначала в Луганск зашла "Группа Вагнера" под его непосредственным руководством. Впоследствии многие из них получили государственные награды России, подписанные Путиным. За убийство людей бойцы получали зарплату. Например, Савицкий, сбивший Ил-76 под Луганском, согласился на зарплату в $6 000 в месяц", – отметила Соколова.

Террорист Алексей Волгин: бои под Дебальцево и свидетельства о катастрофе Ил-76

Соглашаясь на работу якобы по контракту, террорист рассказал, что воевал в Чечне, в Югославии, в Украине, в Центральной Африке, в Судане и Сирии.

Говоря об Украине, оккупант признался, что воевал в Луганске и в Дебальцево. Он якобы был военным медиком в составе "Группы Вагнера", которой руководил непосредственно сам Вагнер.

"Потери у нас были серьезные, у нас там горело на одном поле, потерь достаточно много было, потом мы пошли на Городище... А потом, уже когда само Дебальцево, там да, заруб серьезный был, со стороны ж/д вокзала мы заходили. У меня от взвода 12 человек осталось. Не раненых, не 200-х, не 300-х", – рассказал о своем боевом опыте на востоке террорист Волгин.

Кроме того, он добавил, что его подразделение временно вывели с Донбасса после сбития Ил-76 с украинскими десантниками. По словам Волгина, причастных к трагедии разыскивали.

Военный билет "вагнеровца" Волгина. Скриншот видео

Паспорт террориста Алексея Волгина. Скриншот видео

Дмитрий Григорян: сбил Ан-26

Второй наемник похвастался, что имеет непрерывный боевой опыт с 2014 по 2020 год. Речь идет о Сирии и о войне на Донбассе. В оккупации Украины Григорян принимал участие с мая 2014 по август 2015 года.

"Я не был ни в каком подразделении, мы заходили туда со штабом Дельфина – Тамбова. Это не "добровольцы", мы от Степаныча заходили туда. Я был корректировщиком. Краснодон, Луганск, Дебальцево, Красный Луч, Алчевск. Сопровождал еще с "нуля" грузы (военную технику из России. – Ред.). Работал с ПЗРК. Боевые пуски были. Боевое подтверждение было", – сказал "вагнеровец".

"Короче скажу, что были подтвержденные пуски с подтвержденным уничтожением. Ан. Мы его сбивали не ПЗРК, а "Буками". Это было в "ЛНР". Он там один был сбит с десантниками. Потом его взяли на себя какие-то ребята, якобы они его из пулемета ушатали. Но я знаю, кто его сбил", – признался Григорян.

Один из паспортов боевика Дмитрия Григоряна. Скриншот видео

За участие в войне на Донбассе Григорян получил награду. Скриншот видео

Террорист Григорян, причастный к уничтожению Ан-26 ВСУ. Скриншот видео

Савицкий Дмитрий ("Сова"): признался в уничтожении Ил-76 с десантниками ВСУ

В третей части ролика содержится запись разговора "куратора" с террористом, который сбил Ил-76 в луганском аэропорту в июне 2014 года. На его борту погибло 49 защитников Украины.

"Я самоучка, опыт есть. "Игла" (ПЗРК. – Ред.). И в Славянске был. Было два боевых пуска. Один нормально, а один так. По большому транспорту. Там два расчета было, мы и еще один. Две сразу же, а потом третья (речь идет о пусках ракет. – Ред.). Две там проср*ли, баллоны закисли. Мы пока баллон поменяли, следующий уже... А там же еще с "Утеса" (добивали самолет с пулемета. – Ред.). Два точно попало. Один в левую часть, под крылом, а второй в хвосте", – рассказал о своем преступлении наемник.

Дмитрий Савицкий сбил украинский Ил-76. Скриншот видео

Террорист "Сова" причастен к гибели 49 украинских воинов. Скриншот видео

Напомним, ранее народный депутат Украины от "ЕС" Владимир Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями задержанных в Беларуси "вагнеровцев", а также билеты боевиков на рейс в Стамбул.

Кроме того, парламентарий опубликовал фотокопии документов, которые тоже свидетельствуют о спецоперации СБУ по задержанию наемников из российской ЧВК Вагнера. Он отметил, что оперативные сотрудники спецслужб, участвовавших в спецоперации, готовы давать показания по делу.

Спустя некоторое время Арьев обнародовал и видео с допроса сотрудниками СБУ снайпера по имени Владимир Ли, который был также задержан среди боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси. К ролику политик приложил очередные копии документов, указывающих на проведение операции украинскими спецслужбами, которую отрицают в Офисе президента.

О доказательствах, свидетельствующих о том, что украинские спецслужбы все же могли проводить спецоперацию по "вагнеровцам", скандале вокруг возможной госизмены руководителя ОПУ, который с каждым днем только набирает обороты, и детальнее о том, что происходит в резонансном деле, – читайте в материале OBOZREVATEL.

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