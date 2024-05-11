Британский политик Борис Джонсон: потомок киевских князей

Бориса Джонсона очень любят в Украине прежде всего за его принципиальную поддержку нашей страны, которую он демонстрирует в течение всей свой политической карьеры. Но, возможно, существуют и другие, более глубинные, причины, которые кроются в происхождении Джонсона. Когда украинцы называют Джонсона "козак Джонсонюк" (именно так он подписывается в Instagram), они и не подозревают, насколько близки к истине.

Турецкие, американские и украинские корни

Среди предков Бориса много людей, которых с полным правом можно назвать историческими личностями. Так, его прадедом по отцовской линии был турецкий журналист Али Кемаль, занимавший пост министра внутренних дел при Великом визире Османской империи Ахмеде Тафик-паше. Именно Кемаль в силу занимаемой должности отдал приказ об аресте Кемаля Ататюрка, что стоило ему жизни: придя к власти, Ататюрк повелел казнить несколько чиновников предыдущего правительства, и первым в этом списке стал министр внутренних дел. Сын Али и дед Бориса, Осман Али, не стал ждать, пока его заставят отвечать за отца, и уехал в Великобританию, где сменил фамилию и стал Уилфридом Джонсоном. Прабабушка политика по той же отцовской линии, Ханифа Феред, по национальности была черкешенкой, которая во время Кавказской войны бежала из российской империи в Османскую, где и встретила ставшего ее мужем Али Кемаля.

Прадед Джонсона по линии матери – знаменитый американский ученый-палеограф Элиас Эвери Леви. В родственниках Бориса со стороны матери также числятся известный шахматист Арну де Ривьер, герцог Павел Вюртембергский и великая княгиня Елена Павловна. Но главным фактом, интересующим украинцев, является то, что Джонсон – прямой потомок английского короля Георга II (он его предок в десятом колене), который в свою очередь – через века и разветвленное генеалогическое древо – ведет свой род от дочери последнего англосакского короля Гарольда II и его жены Эдиты Лебединой шеи Гиты Уэссекской – первой жены киевского князя Владимира Великого и матери его старшего сына Мстислава Великого. Так что Бориса Джонсона в Киев, скорее всего, влечет не только политика, но и зов предков, хоть его и отделяют от них несколько веков.

Сын депутата Европарламента

Сам Борис Джонсон – точнее Александр Борис Пфеффель Джонсон – появился на свет в Нью-Йорке, где находился по долгу службы его отец Стэнли Джонсон. Начальную школу Борис окончил в Брюсселе – в ту пору его отец был депутатом Европарламента, после чего семья вернулась на родину в Великобританию. Высшее образование Джонсон получил в Оксфорде, благодаря чему прекрасно знает классическую литературу, цитаты из которой часто вставляет в тексты своих выступлений. После окончания вуза работал корреспондентом главного рупора консервативной партии – газеты Daily Telegraph, показав себя ярым противником Евросоюза и интеграции в него Великобритании.

Депутат Европарламента и мэр Лондона

Политическую карьеру Джонсон начал довольно поздно, в 37 лет: в 2001 году он стал депутатом Палаты общин Британского парламента и консервативной партии, а еще через шесть лет, в марте 2007 года, выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Лондона, на котором пробыл до 2016 года. Деятельность Джонсона в этом качестве можно назвать успешной – в свой политический актив он смог записать привлечение в город зарубежных инвесторов, проведение летней Олимпиады-2012, установление по всему городу видеокамер, в результате чего резко снизилась преступность, решение транспортных проблем – при нем ограничили въезд автомобилей в центр города и много сделали для популяризации велоспорта. Кстати, Борис сам активно рекламировал этот вид транспорта – на работу в мэрию он ездил только на велосипеде.

Человек, который вывел Великобританию из ЕС

С 2016-го по 2018 год Джонсон занимал пост Министра иностранных дел Великобритании, на нем он запомнился резкими высказываниями в адрес многих мировых политиков, в том числе и Владимира Путина, и своей позицией в отношении выхода Великобритании из ЕС – он был поклонником идеи "брекзита". На референдуме, который прошел в июне 2016 года, его сторонники победили, поэтому премьер-министр страны Дэвид Кэмерон вынужден был уйти в отставку. Впрочем, такая же судьба ждала и Джонсона – он оставил свой пост, поскольку не сошелся во взглядах все на тот же "брекзит" с новым премьер министром – Терезой Мэй. Она настаивала на сценарии мягкого выхода из ЕС, Джонсон же заявил, что следовать ее плану – все равно, что "полировать дерьмо".

В 2019 году Борис Джонсон стал премьер-министром Великобритании, практически сразу заявив, что во что бы то ни стало выведет страну из Евросоюза, и свое слово сдержал – в 2020 году страна вышла из ЕС.

Нобелевская премия и вотум недоверия

Политическую деятельность Джонсона нельзя назвать гладкой – на этом пути он совершал и ошибки. Так, за проведение во время эпидемии коронавируса тайных вечеринок он получил сначала Шнобелевскую премию как человек, научивший мир тому, что "политики оказывают более серьезное влияние на жизнь и смерть людей, чем ученые и врачи", а затем и вотум недоверия, который ему за тот же проступок объявили в 2022 году. В вину Джонсону вменили и тот факт, что он принял на работу Криса Пинчера, хотя прекрасно знал, что политика обвиняют в сексуальных домогательствах.

С Зеленским по центру Киева

Бориса Джонсона справедливо называют большим другом Украины – он поддерживает нашу страну с первых дней своей политической деятельности. Впервые Джонсон посетил Киев в 2016 году, еще будучи министром иностранных дел. Тогда он встретился с президентом Петром Порошенко и заявил, что Великобритания полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым. В 2017 году, во время очередного визита в Украину, Джонсон предостерегал Украину от российской агрессии и говорил о том, как важно ее не допустить.

Приезжал он в Украину и после начала войны, став одним из первых западных политиков, которые посетили нашу страну в это время. Он запомнился украинцам не только бесстрашными прогулками по центру Киева в компании с президентом Владимиром Зеленским, но и обсуждением поставок тяжелого вооружения и финансовой поддержки. Именно Джонсону принадлежит идея обучения на территории Великобритании украинских военных. В январе 2023 года он посетил пострадавшие от войны киевские пригороды – Бучу и Бородянку.

Борис Чуприна

Летом 2022 года Черниговская козацкая громада Катеринеской церкви (правда, пока заочно) посвятила Джонсона в козаки, дав ему имя Борис Чуприна – из-за прически политика, с которой он, по его словам, никак не может совладать. Грамота, которая это удостоверяет, была отправлена в Лондон, а в память об этом событии киевские художники Дарья Добрякова и Юрий Кутилов изобразили Джонсона в образе "козака Мамая".