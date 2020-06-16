Акция Стерненко под домом Зеленского уничтожила власть президента – Бутусов

Бутусов указал на неспособность Зеленского и вообще власти брать на себя ответственность в резонансных делах

Протестная акция под домом президента Владимира Зелинского в поддержку активиста Сергея Стерненко, которого подозревают в умышленном убийстве, показала неспособность власти брать на себя ответственность в резонансных делах.

Таким мнением на своей странице в Facebook поделился журналист Юрий Бутусов. Он подчеркнул, что после решения отправить активиста под домашний арест на 60 суток, тот должен был поехать домой.

"Они обос*ались! Зелю – геть!" – заявил ночью Сергей Стерненко. Заявил в мегафон. С сотнями сторонников. Под окнами квартиры президента Зеленского. Хотя на самом деле Стерненко должен был ехать сейчас под конвоем в Одессу, по месту отбывания домашнего ареста", – отметил он.

Бутусов напомнил, что председатель Шевченковского райсуда Киева, где рассматривали дело одесского активиста, буквально примчался на встречу к адвокатам Стерненко, пообещав якобы "пересмотреть и смягчить решение – лишь бы избежать конфликта". В результате активист направился "в гости" к главе государства.

"На самом деле сейчас власть президента Зеленского была уничтожена. Стерненко показал, что решения, гарантом которых является президент, ничего не стоят. А дело в том, что президент, который имеет рейтинг, но не имеет политической субъектности, имеет власть, институты которой не имеют авторитета... это лишь инструменты в руках гражданского общества", – убежден журналист.

По его словам, даже небольшая часть украинского общества, которая опирается на элементарную справедливость, выглядит сильнее "огромного государства здесь, в конкретной точке, под окнами президента".

"И чем меньше решений и ответственности будет брать на себя президент, чем больше делать вид, что он ни причем к резонансным событиям в стране, тем чаще ему придется затыкать уши подушкой", – подытожил Бутусов.

Пост Бутусова

Как сообщал OBOZREVATEL, активист Сергей Стерненко, которому 15 июня Шевченковский районный суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, заявил, что решение будет пересмотрено.