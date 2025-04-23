'Золотой фонд Украины': Стефанчук сказал, планируют ли в Раде понижение мобилизационного возраста

Украинский парламент не планирует пересматривать вопрос об уменьшении мобилизационного возраста. Первоочередными задачами остаются победа Украины и сохранение ее суверенитета.

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Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире Общественного радио. Он подчеркнул, что Верховная Рада уже приняла необходимые меры, уменьшив предельный мобилизационный возраст с 27 до 25 лет.

"Мера всех вещей – это победа Украины, другого быть не может, парламент уже снизил в свое время возраст с 27 до 25 лет. Кроме этого есть специальные программы, которые на добровольных началах забирают тех, кто хочет с 18 до 24 лет пойти на службу в Вооруженные силы Украины. Я не думаю, что парламент каким-то образом будет играть с призывным возрастом", – сказал он.

Спикер Верховной Рады уверен, что нужно подумать о будущем Украины.

"Те люди, тот золотой фонд Украины от 0 до 18 будут отстраивать Украину. Особенно те люди, которые живут здесь и каждый день видят прилеты и знают цену своей жизни и будущему нашего государства", – подчеркнул он.

Наши военные воюют ради молодежи, чтобы она имела возможность жить и развивать свою страну в будущем без войны

"Я думаю, что парламент не будет возвращаться к этому вопросу – о снижении возраста мобилизации", – резюмировал Стефанчук.

Напомним, 21-летний Олег, подписавший контракт "18-24", рассказал, что имел мотивацию идти воевать именно за любовь к Родине. Идти в армию только за деньги он не советует, потому что без желания в этом нет смысла.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 апреля представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин рассказал, что сотни молодых людей уже подписали контракты для 18-24-летних граждан. Программа стремительно набирает обороты, а ее участники уже получают первые выплаты, приносят присягу и проходят обучение.

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