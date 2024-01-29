"Жизни можно спасти только миром": Сийярто в Ужгороде сделал заявление о войне в Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 29 января посетил кладбище "Кальвария" в Ужгороде, почтив память украинских солдат, убитых страной-агрессором Россией. После этого политик заявил, что война должна закончиться, а "человеческие жизни можно спасти только миром".

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Сийярто на своей странице в Facebook рассказал, что с посещения кладбища началась его официальная программа визита в Ужгород. Глава МИД соседнего с Украиной государства поделился соответствующими фотографиями.

Вместе с Сийярто были руководитель Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"На поле боя становится все больше и больше погибших, мы не должны позволить погибнуть еще большему количеству людей! Война должна закончиться, человеческие жизни можно спасти только миром", – заявил Сийярто.

Отметим, что ранее он неоднократно высказывался за проведение "мирных переговоров" Киева и Москвы. Он даже призвал международных партнеров Украины прекратить оказывать стране помощь: мол, это только "затягивает войну".

Петер Сийярто прибыл в Ужгород утром 29 января. На переговорах с Ермаком и Кулебой стороны должны обсудить отношения двух государств и подготовку будущей встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Как писал OBOZ.UA:

– Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее утверждал, что Россия якобы "готова к мирным переговорам".

– Кроме того, он обвинял Владимира Зеленского в угрозах венгерскому национальному суверенитету.

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