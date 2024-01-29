Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибыл с визитом в Ужгород: появились подробности

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто со своей командой 29 января совершил визит в Украину. В Ужгороде он встретился с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

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О начале переговоров около 11:50 понедельника сообщила пресс-служба ОП Украины. "Ожидается откровенный и конструктивный диалог для налаживания отношений между государствами", – отметили в Telegram-канале ведомства.

Около 10:30 Сийярто в своем аккаунте в Facebook опубликовал фото поездки в Украину. Он написал, что "день будет долгим".

Целью визита министр назвал борьбу за права венгров. "Необходимо сделать все, чтобы венгерская община Закарпатья вернула себе прежние права", – заявил глава внешнеполитического ведомства.

К делегации на границе присоединился председатель Закарпатской облгосадминистрации Виктор Микита. Сийярто заявил, что это хорошо, поскольку нужно "улучшить сотрудничество между Украиной и Венгрией".

По словам иностранного министра, Микита "привнес на Закарпатье совершенно новую перспективу: он представляет культуру примирения, чтобы украинцы и венгры могли жить бок о бок в мире".

На своем канале в Telegram Ермак отметил, что визит представителя Венгрии является очень важным. "Работаем, чтобы наладить отношения, требуется откровенный и конструктивный диалог. Мы готовы", – заявил глава Офиса президента Украины.

Как писал OBOZ.UA:

–Перед анонсированным заранее визитом в Ужгород Петер Сийярто получил угрозы смертью. Электронное письмо на украинском языке с обещанием "взрывного приема" пришло на адрес венгерского посольства в Киеве.

– Ранее украинская и венгерская стороны сообщали, что главной темой переговоров станет подготовка будущей встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

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