Земан разрешил 103 чехам вступить в ВСУ

Президент Чехии Милош Земан разрешил разрешил гражданам своей страны вступить в ряды Вооруженных сил Украины. Он дал свое согласие на службу в украинской армии 103 чехам.

Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь президента Республики Чехия Иржи Овчачек. Он отметил, что теперь это решение главы страны должно быть заверено подписью премьер-министра Чехии Петра Фиалы для придания этому акту юридической силы.

В сообщении сказано, что ранее 103 гражданина Чехии подали соответствующие заявления в соответствии с Законом № 585/2004 о воинской службе и ее закреплении, изъявив желание вступить в ряды ВСУ.

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Напомним, что чешское законодательство запрещает гражданам без согласия главы государства службу в военных или полувоенных иностранных подразделениях. Данное требование распространяется также на иностранцев, у которых есть вид на жительство в стране.

При этом чехи могут подать индивидуальное заявление, чтобы их исключили из этого правила.

Ранее чешские СМИ писали, что желание воевать на стороне Украины против РФ выразили более 500 чехов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сенат Чехии признал преступления, совершаемые армией РФ в Украине, геноцидом украинского народа.