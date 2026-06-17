«Это задает новый тон»: Мерц озвучил «послание» для Москвы после встречи G7. Видео

Канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал итоги встречи стран G7, заявив об усилении поддержки Украины и новом уровне единства среди союзников. По его словам, решения саммита демонстрируют четкий сигнал как для Киева, так и для Москвы.

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Он подчеркнул, что партнеры переходят к более решительным действиям в сфере безопасности и санкционной политики. Такое заявление Мерц сделал после встречи G7.

По завершении переговоров лидер Германии отметил, что все страны "Большой семерки" планируют увеличить свой военный и финансовый вклад в поддержку Украины. По его словам, это решение отражает усиление координации между союзниками и долгосрочную стратегию помощи.

Отдельно Мерц подчеркнул, что послание для России однозначно – е давление со стороны партнеров по "Большой семерке" будет усиливаться. Речь идет, в частности, о дальнейшем расширении санкционного режима и других инструментов экономического воздействия.

Он также подчеркнул, что такие решения задают новый тон трансатлантическому взаимодействию и демонстрируют укрепление общей политической воли Запада.

"Настоящий успех. Послание, содержащееся в нашем заявлении, очень чёткое: поддержка Украины со стороны этого круга сильнее, чем когда-либо прежде. Все партнеры "Большой семерки" увеличат свой военный и финансовый вклад в Украину. И послание России ясно: все партнеры "Большой семерки" усилят давление на Москву, в частности через санкции. Это задает новый тон трансатлантическому единству и решимости", — – сказал он.

Напомним, лидеры стран "Большой семерки" выступили с заявлением по геополитическим вопросам, в котором пообещали увеличить военную поддержку Украины. Политики заявили, что готовятся увеличить поставки средств противовоздушной обороны и дальнобойных ракет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что по итогам первого дня переговоров на саммите G7 во Франции риторика европейских политиков неожиданно сменилась с тревоги на оптимизм. Вопреки опасениям, президент США Дональд Трамп продемонстрировал готовность усилить давление на Россию. Однако взамен американский лидер требует от европейцев конкретной помощи в стабилизации ситуации вокруг Ирана.

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