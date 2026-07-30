Зеленский заслушал доклад Драпатого и Хмары и объявил о новых мидлстрайках

В четверг, 30 июля, президент Владимир Зеленский провел совещание с военным руководством. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на фронте, противодействие российским баллистическим ракетам и укрепление украинской ПВО.

Видео дня

По итогам докладов глава государства сообщил об обновлении перечня приоритетных целей для проведения новых ударов средней дальности по объектам противника. Подробностями он поделился в своём Telegram.

Новые оборонные решения

Глава государства заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого, начальника Генерального штаба Игоря Скибюка, временного исполняющего обязанности министра обороны Украины Евгения Хмары и заместителя руководителя Офиса президента и бригадного генерала Павла Палисы.

"Подробно обсудили вызовы, которые возникают сейчас из-за российской тактики ударов баллистическими ракетами, и нашу способность противодействовать этой тактике как на военном, так и на дипломатическом уровнях. Определили решения и технологические шаги, асимметричные меры, которые могут обеспечить Украине большую защиту", – говорится в сообщении.

Украинский лидер добавил, что отдельно рассмотрели оперативную обстановку на фронте, прежде всего на Славянском и Константиновском направлениях. Также участники обсудили работу украинского морского экспортного коридора, в частности, "что уже сделано в этом направлении и какой план мероприятий еще будет реализован".

Президент анонсировал новые удары по средним целям

Зеленский также поблагодарил военных и подразделения, участвующие в реализации стратегии дальних ударов по России.

"Продолжается наша операция по нанесению ударов средней дальности по российским силам и позициям на временно оккупированной территории Украины, в частности в нашем Крыму. Обновили список первоочередных приоритетов точечных ударов. Поручил главнокомандующему ВСУ усилить информирование и координацию с военным руководством в странах нашего региона. Команды Министерства обороны Украины и Офиса будут работать с нашими партнерами в Европе, которые могут помочь с поставками ракет для ПВО", – отмечается в сообщении.

Президент сообщил, что в настоящее время Генштаб работает над внедрением ряда системных изменений. По его словам, они должны улучшить оценку ситуации на передовой, ускорить реагирование на изменения боевой обстановки и расширить возможности бригад для эффективного противодействия российским штурмовым действиям.

"Благодарю все подразделения, которые действительно удерживают позиции Украины и не позволяют армии оккупанта достигать тех целей, которые для неё определило российское политическое руководство. Слава Украине!" – подытожил Зеленский.

Дорабатывается...