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Зеленский заехал во Львов, возвращаясь из Турции. Онлайн

София Закревская
Новости политики
2 минуты
2,7 т.
Зеленский заехал во Львов, возвращаясь из Турции. Онлайн

В субботу вечером, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский заехал во Львов, возвращаясь из Турции. Вместе с ним в город приехали лидеры защитников "Азовстали", которые находились в стране после освобождения из российского плена.

Видео дня

Соответствующие кадры публиковали в сети (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

22:30. Первые фото командиров защитников "Азовстали" во Львове.

Зеленский заехал во Львов, возвращаясь из Турции. Онлайн
Зеленский заехал во Львов, возвращаясь из Турции. Онлайн
Зеленский заехал во Львов, возвращаясь из Турции. Онлайн

22:25. Во Львове началась молитва к 500-му дню большой войны.

22:15. Появилось первые фото президента во Львове.

Зеленский заехал во Львов, возвращаясь из Турции. Онлайн
Зеленский заехал во Львов, возвращаясь из Турции. Онлайн

21:55. На месте были замечены мэр Львова Андрей Садовый, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний и премьер Денис Шмыгаль.

Зеленский заехал во Львов, возвращаясь из Турции. Онлайн
Зеленский заехал во Львов, возвращаясь из Турции. Онлайн
Зеленский заехал во Львов, возвращаясь из Турции. Онлайн

21:45. Во Львове возле памятника Шевченко начали собираться люди, там устанавливали сцену. Правоохранители проверяли всю окружающую территорию, был перекрыт проспект Свободы.

"Очередь большая. Пропускают очень медленно", – писали в сети.

Зеленский заехал во Львов, возвращаясь из Турции. Онлайн

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 8 июля, на 500-й день полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, президент Владимир Зеленский приехал на остров Змеиный, который стал символом несокрушимости нашего народа.

– Украинские военные, руководившие обороной "Азовстали" в Мариуполе весной 2022 года, Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега вернулись в Украину. Об этом по результатам визита в Турцию сообщил Владимир Зеленский.

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