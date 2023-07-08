Зеленский заехал во Львов, возвращаясь из Турции. Онлайн

В субботу вечером, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский заехал во Львов, возвращаясь из Турции. Вместе с ним в город приехали лидеры защитников "Азовстали", которые находились в стране после освобождения из российского плена.

Видео дня

Соответствующие кадры публиковали в сети (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

22:30. Первые фото командиров защитников "Азовстали" во Львове.

22:25. Во Львове началась молитва к 500-му дню большой войны.

22:15. Появилось первые фото президента во Львове.

21:55. На месте были замечены мэр Львова Андрей Садовый, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний и премьер Денис Шмыгаль.

21:45. Во Львове возле памятника Шевченко начали собираться люди, там устанавливали сцену. Правоохранители проверяли всю окружающую территорию, был перекрыт проспект Свободы.

"Очередь большая. Пропускают очень медленно", – писали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 8 июля, на 500-й день полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, президент Владимир Зеленский приехал на остров Змеиный, который стал символом несокрушимости нашего народа.

– Украинские военные, руководившие обороной "Азовстали" в Мариуполе весной 2022 года, Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега вернулись в Украину. Об этом по результатам визита в Турцию сообщил Владимир Зеленский.

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