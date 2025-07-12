Зеленский: я не Путин, я не буду президентом 30 или 35 лет. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается занимать пост главы государства в течение нескольких десятилетий как российский диктатор Владимир Путин. Для украинского лидера прежде всего важно сохранить самоуважение и помочь своей стране.

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Об этом гарант отметил в документальном фильме "Зеленский. Портрет президента на войне" Русской службы BBC. Он объяснил, что не похож на главу Кремля.

"Я не Путин, я не буду президентом 30 или 35 лет. Поверьте мне. А это значит, что я должен пройти через эту работу и сохранить уважение, собственное самоуважение. Для меня это очень важно", – сказал украинский лидер.

Он подчеркнул, что такая позиция является важной для его семьи и детей.

"И для меня важно помочь Украине сделать все возможное и наилучшим образом", – сказал Зеленский.

Напомним, 10 июля Зеленский заявил, что в ближайшее время не стоит ожидать нового раунда переговоров с РФ. Пока обе стороны не завершат обмены, которые были согласованы на второй встрече в Стамбуле, говорить о полноценных переговорах между Украиной, Россией и США рано.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам президента, процесс обменов пленными между Украиной и Россией продолжается. Стороны продолжают реализовывать договоренности, достигнутые во время второй встречи в Турции. Гарант подчеркнул, что Украина заинтересована в освобождении как можно больше наших людей из неволи.

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