'Продолжается реализация договоренностей встречи в Турции': Зеленский анонсировал новые обмены пленными. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что процесс обменов пленными между Украиной и Россией продолжается. Стороны и дальше реализуют договоренности, достигнутые во время второй встречи в Турции.

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Украина пытается освободить как можно больше наших людей из российской неволи. Об этом Зеленский сказал в традиционном вечернем обращении к украинцам во вторник, 8 июля.

Он сообщил, что заслушал доклад руководителя Главного управления разведки МО Кирилла Буданова относительно уязвимых мест, которые есть в России.

Также глава государства провел совещание с военным командованием – главкомом ВСУ, представителями Генштаба, Министерства обороны, Службы безопасности Украины. Они говорили о ситуации на фронте и наших операциях, в частности на российской территории.

"Я благодарен всем подразделениям Сил обороны, Службы безопасности Украины, наших разведок за результаты в давлении на оккупанта, в блокировании российской логистики", – сказал Зеленский.

Он поручил министру обороны Украины и главкому активизировать все контакты с американской стороной. Сейчас уже есть необходимые политические заявления и решения, их надо как можно быстрее реализовать для защиты наших людей и позиций. Прежде всего это касается противовоздушной обороны, а также всех других элементов поставок от Америки.

"Критическое снабжение, от которого зависит спасение жизней наших людей, защита украинских городов и сел. Ожидаю результатов этих контактов уже в ближайшее время, и в частности на этой неделе готовим форматы встреч наших команд – военных и политических", – подчеркнул президент.

Зеленский также говорил с главой Верховной Рады Украины о ратификации соглашения о создании трибунала по российской агрессии, разблокировании подписания закона о множественном гражданстве, необходимости зафиксировать выход Украины из Оттавской конвенции по минам. Гарант поблагодарил всех народных депутатов Украины, которые поддерживают эти и другие необходимые решения, за которые важно проголосовать в ближайшее время.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 июля Украина и РФ провели еще один этап обмена военнопленными. Домой вернулись воины, которые защищали Украину в разных регионах. Это бойцы из рядов ВМС, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Сил специальных операций, а также НГУ, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта. Большинство из них находились в плену с 2022 года.

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