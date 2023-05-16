'Мы европейцы, а значит, мы свободны': Зеленский выступил на открытии саммита Совета Европы в Рейкьявике

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 16 мая, выступил с речью на сессии открытия четвертого саммита Совета Европы, который начал работу в Рейкьявике (Исландия). Он подчеркнул, что украинцы – это европейцы, поэтому мы свободны.

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Об этом сообщили в офисе президента. Зеленский начал речь после вступительного слова премьер-министра Исландии Катрин Якобсдоттир.

Глава государства отметил, что сегодня Украина пережила интенсивную российскую ракетную атаку. В три часа ночи украинцы проснулись от взрывов.

"18 российских ракет разных типов были в нашем небе, в частности баллистические ракеты, которыми государство-террорист хвасталось. Мол, они гарантированно несут смерть, потому что их якобы невозможно сбить. Россия применила одновременно баллистику, крылатые ракеты, дроны… Специально, чтобы нашим защитникам неба было особенно трудно уберечь жизнь людей, но всю жизнь были защищены – все ракеты были сбиты, включая баллистические. Сто процентов. Это исторический результат. Спасибо всем!" – сказал он.

Зеленский добавил, что Россия очень старается усовершенствовать свое умение убивать. Украина очень старается усовершенствовать защиту своих граждан.

"Я благодарю всех стран и лидеров, которые помогают нам совершенствовать нашу ПВО! Мы все вместе демонстрируем, что такое наши с вами сто процентов, что такое сила свободного мира. И, конечно, я благодарю каждого нашего солдата, который делает эту работу в нашем небе и на нашей земле, и особенно я благодарю каждого, кто тренирует наших воинов в разных тренировочных миссиях, которые все похожи в одном – в успехе. Спасибо всем им! Спасибо всем вам!" – отметил он.

Президент напомнил, что еще год назад ВСУ не могли сбивать большинство ракет террористов и особенно баллистику.

"И я спрашиваю: если мы смогли это, то разве есть что-то, чего мы не сможем, когда мы объединены и настроены защищать жизнь? Ответ: мы с вами в единстве дадим сто процентов в любой сфере, когда цель – защита наших людей и нашей Европы. Конечно, нужно еще многое сделать. Территория Украины значительна, и чтобы такой результат ПВО, как этой ночью, был правилом на всей территории, нужны дополнительные системы ПВО и ракеты к ним. Нужны и современные истребители, без которых ни одна система ПВО не будет совершенной. Я уверен, придем к этому. Сто процентов должны быть ориентиром для нас. Ноль процентов должны оставить агрессору!" – подчеркнул глава государства.

Он добавил, что успех оборонных операций гарантирует оружие и обучение наших воинов. Он поблагодарил всех, кто усиливает нашу оборону.

"Сто процентов успеха санкций – его гарантирует честность в политике каждого государства. Спасибо всем, кто именно так относится к противодействию террору – честно! Сто процентов успеха нашей формулы мира – его гарантирует дипломатия. Спасибо всем, кто помогает нам объединять мир, чтобы реализовать формулу мира – единственный реалистичный мирный план! Но, конечно, сто процентов справедливости – не бывает надежного мира без справедливости", – сказал глава государства.

Он отметил усилия Совета Европы в создании реестра ущерба, нанесенного агрессией России. По словам Зеленского, это приближает к созданию полноценного компенсационного механизма, который покажет миру, что агрессия не стоит того, чтобы даже думать о ней.

Должен быть и специальный трибунал по преступлению агрессии, чтобы за террор ответили те, в чьих головах этот террор и родился.

"Уверен, что и этот результат мы с вами дадим на сто процентов. Европа ожидала именно таких времен – времен, когда лидеры ради защиты Европы, ради наших с вами общих ценностей действовали бы в стопроцентном единстве и со стопроцентными результатами. Вот чего мы достигаем!" Украина и вся Европа Каждый и каждая, кто сейчас на этом саммите и кто помогает нам. сто процентов наших сил, когда нужно защищать наш образ жизни. Пусть это будет правилами для нашего континента навсегда!" – резюмировал глава государства.

Саммит под названием "Объединенные вокруг ценностей" открылся в 20:45 по Киеву. Мероприятие будет проходить 16 и 17 мая.

Выступление Зеленского упоминалось в повестке дня, которую ранее опубликовала пресс-служба Европейской комиссии.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Риши Сунак также выступили на открытии саммита.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 15 мая Зеленский посетил Британию, где встретился с премьер-министром Риши Сунаком. Переговоры были посвящены оборонной поддержке Украины, в том числе предоставлению истребителей.

– Лондон предоставил Украине новый пакет помощи, в который вошли сотни ракет ПВО и сотни новых ударных БПЛА с дальностью более 200 км.

– Риши Сунак заявил, что Британия делает для передачи Украине истребителей, и назвал процесс "непростым".