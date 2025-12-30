Зеленский высказался о возможности проведения выборов в Украине и выступления Трампа в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в США с президентом Дональдом Трампом заявил о готовности к проведению выборов в Украине. Он подчеркнул, что это возможно только при условии обеспечения безопасности избирательного процесса и необходимых изменений в законодательстве. Разговор состоялся во время его визита в Соединенные Штаты.

Об этом глава государства рассказал, отвечая на вопросы журналистов по темам, которые поднимались во время переговоров с Дональдом Трампом. Зеленский прямо объяснил свою позицию и привел аргументы, почему вопрос выборов не стал ключевым в разговоре.

"Позиция моя четкая относительно выборов, и я сказал:"Я готов, дайте безопасность, дайте изменения украинского законодательства. "Дайте" – это к украинцам по изменению (законодательства – ред.), это к нашему парламенту, а к безопасности – это касается наших партнеров. Ну, и мы долго об этом не говорили, потому что а что обсуждать, если я поддерживаю, если я не против?", – отметил Зеленский.

Зеленский уточнил, что вопрос изменений в законодательство относится к компетенции украинского парламента, а обеспечение безопасности выборов связано с поддержкой партнеров. По его словам, детального обсуждения этой темы не было, поскольку принципиальное согласие с его стороны уже озвучено. Он также подчеркнул, что дискуссия во время встречи касалась других направлений сотрудничества.

Сигналы от Трампа

Отдельно президент Украины высказался относительно заявлений Дональда Трампа о возможном визите в Киев и выступлении в Верховной Раде. Зеленский поддержал такую идею и назвал ее полезной для Украины. Он отметил, что приезд президента США может стать важным сигналом в контексте обсуждения плана завершения войны и перспектив прекращения огня.

Президент отметил, что Украина готова принять Дональда Трампа в любой момент, когда для этого будут созданы все условия безопасности. По его мнению, сам факт прямого визита американского лидера в Украину будет иметь значительный политический и международный эффект.

"Я думаю, что это будет полезно, если президент Трамп сможет приехать. Он говорит об адвокации плана окончания войны. Я ему сказал, что, пожалуйста, будем рады его видеть. И между нами, уважаемые журналисты, для Украины это также очень полезно, потому что если президент Трамп – Президент Соединенных Штатов Америки - прилетит в Украину, и желательно, чтобы он уже прилетел на самолете. Не в Польшу, а потом ехал на поезде, а прилетел в Украину, то это будет говорить о том, что у нас с вами точно есть возможность рассчитывать на прекращение огня", – заявил Зеленский.

Напомним, 28 декабря в Палм-Бич, штат Флорида (США), в резиденции Мар-а-Лаго состоялись переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом с участием делегаций обеих стран. Разговор длился более двух с половиной часов, после чего лидеры выступили на совместном брифинге.

Как ранее писал OBOZ.UA, перед встречей Зеленского и Трампа во Флориде Financial Times утверждало, что президент Украины не ожидал от Москвы согласия на предложенный план. Об этом он якобы говорил европейским лидерам, подчеркивая необходимость давления Вашингтона на государство-агрессора.

