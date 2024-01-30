Зеленский встретился в Киеве с бывшим генсеком НАТО: о чем говорили. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО в 2009-2014 годах Андерсом Фогом Расмуссеном. Глава и основатель компании Rasmussen Global находится в нашей стране с визитом.

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Об этом сообщает Офис президента. Во время встречи Владимир Зеленский отметил важность подписания Совместной декларации о поддержке Украины.

Глава государства поблагодарил Расмуссена за внимание к вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины. Владимир Зеленский отметил важность Совместной декларации о поддержке Украины, которую страны "Большой семерки" одобрили на саммите НАТО в Вильнюсе, и отметил необходимость заключения двусторонних соглашений о обязательствах безопасности в соответствии с этой декларацией. Первое такое соглашение уже подписано с Великобританией, продолжаются переговоры по заключению соответствующих документов с рядом других стран.

"Благодарю вашу с Андреем Ермаком группу за помощь в создании проекта Киевского договора безопасности, который лег в основу Вильнюсской декларации и предусматривает такие серьезные обязательства по безопасности. Уже есть первые результаты: с Великобританией подписан очень важный документ безопасности. Продолжается работа с другими государствами. на результат в ближайшее время", – отметил президент.

Со своей стороны экс-генсек Альянса отметил усилия Владимира Зеленского, благодаря которому ситуация в Украине остается в топе мировой повестки дня.

Андерс Фог Расмуссен и Андрей Ермак рассказали президенту о планах по созданию международной рабочей группы по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины.

Владимир Зеленский выразил надежду, что эта рабочая группа будет способствовать интеграции нашей страны в евроатлантическое пространство безопасности. По его словам, Украина как будущий член НАТО сможет значительно усилить потенциал Альянса, поскольку у украинской армии бесценный опыт ведения полномасштабной войны против России.

Ранее Зеленский заявил, что российская террористическая армия продолжает атаковать гражданские объекты Украины. Только с начала 2024 года захватчики запустили по нашей стране около 1 тыс. дронов и ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, встреча Владимира Зеленского с Виктором Орбаном готовится. Но о конкретной дате во время встречи в Ужгороде речь не шла.

Как стало известно сегодня, 30 января Венгрия, похоже, не спешит ни налаживать добрососедские отношения с Украиной, ни ратифицировать вступление Швеции в НАТО. В правительстве страны заявили, что до встречи премьер-министра Виктора Орбана с президентом Украины Владимиром Зеленским еще долго ждать, а членство Швеции может подождать до конца февраля.

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