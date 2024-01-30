'Длинный путь': Сиярто сказал, когда может состояться встреча Зеленского и Орбана

Венгрия, похоже, не спешит ни налаживать добрососедские отношения с Украиной, ни ратифицировать вступление Швеции в НАТО. В правительстве страны заявили, что до встречи премьер-министра Виктора Орбана с президентом Украины Владимиром Зеленским еще долго ждать, а членство Швеции может подождать до конца февраля.

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С такими заявлениями выступил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто во вторник, 30 января, на брифинге, сообщила Reuters. Брифинг был организован через день после встречи министра с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Ужгороде.

Отвечая на вопросы журналистов, Сиярто сказал, что предстоит долгий путь к встрече Виктора Орбана и Владимира Зеленского. По его словам, если Украина выполнит условия Венгрии, это создаст "чистый лист" в двусторонних отношениях и позволит провести встречу на самом высоком уровне.

Относительно вето Венгрии на 50 млрд евро для Украины, Сиярто подтвердил изменение позиции правительства и сказал, что Будапешт готов использовать бюджет Европейского Союза для предложенного пакета помощи Киеву, если он будет ежегодно пересматриваться при единодушии государств-членов.

Сиерто также ответил на вопрос о членстве Швеции в Альянсе. Он заявил, что не видит необходимости созывать внеочередное заседание парламента Венгрии для голосования по заявке страны на вступление в НАТО. Такое предложение подали венгерские оппозиционные партии.

"Очередная сессия парламента начинается в конце февраля, поэтому я думаю, что мы можем дождаться очередной сессии и тогда включить это в повестку дня, если большинство согласится, конечно", – сказал он.

Напомним, в понедельник, 29 января, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и руководитель ОП Андрей Ермак провели в Ужгороде встречу с главой МИД Венгрии Петером Сиярто. Стороны начали переговоры с целью нормализации украино-венгерских отношений.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, встреча Владимира Зеленского с Виктором Орбаном готовится. Но о конкретной дате во время встречи в Ужгороде речь не шла.

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