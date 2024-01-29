Встреча Зеленского и Орбана должна пройти как можно быстрее: Ермак после встречи с Сиярто рассказал подробности. Видео

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном готовится. Обе стороны заинтересованы в скорейшем ее проведении.

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Но о конкретной дате во время встречи в Ужгороде речь не шла. Об этом сказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

По словам Ермака, сделан очень "мощный шаг" к встрече на уровне премьер-министра Венгрии и президента Украины. Переговоры делегаций Венгрии и Украины подтвердили взаимное стремление двух стран организовать такие переговоры.

"Мы готовим и хотим, чтобы эта встреча завершилась конкретными результатами. О конкретной дате мы не говорили, но обе стороны выразили заинтересованность, чтобы такая встреча состоялась как можно скорее, потому что, как сказали и Петер (Сийярто), и Дмитрий (Кулеба), мы точно единственные в том, что мы никому не дадим даже возможности думать о том, что соседние государства могут быть не в добрососедских отношениях", – сказал Ермак.

Напомним, в понедельник, 29 января, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и руководитель ОП Андрей Ермак провели в Ужгороде встречу с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Стороны начали переговоры с целью нормализации украино-венгерских отношений.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ужгороде перед переговорами Кулеба, Ермак и Сиярто почтили память украинских солдат, отдавших свою жизнь за суверенитет и территориальную целостность Украины. Сиярто со своей стороны сделал "примирительное" заявление.

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