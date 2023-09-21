Зеленский встретился с лидерами Еврокомиссии, Румынии и Болгарии: говорили о доступе украинской агропродукции на рынок ЕС. Видео

Глава Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и вице-премьер-министром, министеркой иностранных дел Болгарии Марией Габриэль. Темой стало сохранение принципа единого рынка и доступа украинской аграрной продукции на рынок ЕС.

Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале. Президент доложил о создании общей координационной платформы, которая позволяет поддерживать активный диалог и находить ответы на все проблемные вопросы в сфере агропродукции.

Кроме того, глава государства проинформировал собеседников о дальнейших действиях Украины и координации общих шагов.

"Украина – будущий член ЕС, и мы должны совместно работать над постоянной либерализацией торговли и недопущением каких-либо односторонних ограничений", – добавил он.

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По словам Владимира Зеленского, вместе с Румынией и Болгарией Украина ищет способ увеличения транзита "Путями солидарности".

Именно через территорию Румынии обеспечивается более 60% транзита украинского зерна, проходящего "Путями солидарности" Евросоюза.

"Украина и ЕС высоко ценят усилия Болгарии. Я также благодарен Румынии за укрепление единства Европейского Союза и соблюдение принципов единого рынка и свободной торговли. Вместе – Украина, ЕС, Болгария и Румыния – обсудили альтернативные пути, которые позволят существенно нарастить транзит и одновременно уменьшить нагрузку на румынский и болгарский внутренние рынки", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще одна страна ЕС – Болгария – планирует наложить эмбарго на семена подсолнечника из Украины. При этом болгарские власти сразу предупредили, что запрет просуществует только до тех пор, пока не будут разработаны соответствующие квоты. С Румынией, которая ранее была пятой стороной европейских запретов, Украина также договорилась разработать план сотрудничества.

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