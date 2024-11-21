Зеленский встретился с главой штаба обороны Британии: говорили о нуждах ВСУ, помощи и поддержке

21 ноября в Офисе президента Владимир Зеленский принял делегацию Великобритании во главе с адмиралом Энтони Радакином, начальником британского штаба обороны. Глава нашего государства и представители военного руководства Украины провели переговоры с иностранными гостями.

Видео дня

Пресс-служба ОП на своем сайте сообщила, что обсуждалось оборонное сотрудничество, развитие и наращивание технологических способностей ВСУ. Зеленский в Telegram-канале поделился видео встречи.

В переговорах участвовали главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский и начальник Генерального штаба ВСУ Анатолий Баргилевич.

"Мы благодарны вашему народу и правительству за долговременную поддержку со стороны Великобритании. У наших стран хорошие контакты и прочное сотрудничество", – указал президент.

Зеленский и Радакин особое внимание уделили военным потребностям Сил обороны. Результаты и другие детали пресс-служба не раскрыла.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 ноября Лондон объявил о новой финансовой помощи Украине в рамках коалиции дронов. Британское правительство выделило 7,5 миллиона фунтов стерлингов (свыше 9,5 миллиона долларов) на закупку новых беспилотных летательных аппаратов, которые будут переданы ВСУ.

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