Зеленский встретился с главой ОБСЕ: о чем договорились. Фото и видео

В среду, 8 января, президент Владимир Зеленский встретился с действующим главой ОБСЕ и министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен. Стороны обсудили защиту украинских детей, поддержку военных и усиление санкций против российского теневого флота.

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Об этом сообщили в Офисе президента, и сам глава государства в соцсетях. Он отметил, что свой первый визит на этом посту Элина Валтонен совершила именно в Украину.

"Очень ценим, что свой первый визит на этом посту Валтонен совершила в Украину, а также признательны за приоритетность Украины во время председательства Финляндии в ОБСЕ и поддержку подхода "миру благодаря силе", – отметил президент.

Зеленский поблагодарил министра иностранных дел, правительство, президента и весь финляндский народ за поддержку Украины с самого начала полномасштабного российского вторжения.

"Мы рассчитываем на ваше лидерство и председательство в ОБСЕ. И я хочу обсудить с вами и вашей командой, что именно ОБСЕ может сделать для Украины, прежде всего для наших детей, для наших воинов, для наших героических людей, которые содержатся в российских тюрьмах", – сказал Зеленский.

Также отдельно собеседники обсудили ужесточение санкций против российского теневого флота, который финансирует войну, подрывает ограничение цен на нефть и представляет угрозу окружающей среде.

Элина Валтонен также отметила, что Россия использует теневой флот для подрыва граничной цены на нефть.

"Как Финляндия и как председательствующая в ОБСЕ страна мы будем делать все, чтобы достичь справедливого и устойчивого мира для вашей страны. Украина будет оставаться приоритетом для всей Организации", – заверила Валтонен.

Министр иностранных дел Финляндии отметила, что поддерживает подход "мир благодаря силе" и право Украины на самооборону в условиях неспровоцированной российской агрессии.

Как сообщал OBOZ.UA, во время встречи с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление Трампа о членстве Украины в НАТО. Глава государства посоветовал не делать скорых выводов относительно политики США.

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