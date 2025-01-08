'Не надо делать быстрых выводов': Зеленский отреагировал на заявление Трампа о членстве Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление избранного президента США Дональда Трампа о том, что возможное членство Украины в НАТО всегда было частью большой обеспокоенности России. Глава государства посоветовал не делать скорых выводов относительно политики Соединенных Штатов.

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Об этом Зеленский заявил во время встречи с министерством иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен во вторник, 8 января. Он подчеркнул, что Украине следует работать над получением гарантий безопасности, которые бы остановили российскую агрессию.

Президент напомнил, как раньше на Западе скептически относились к передаче Украине систем вооружений НАТО, однако усилия Киева изменили ситуацию.

"Помните, Украине говорили, что системы Patriot могут быть и есть только в странах НАТО? Либо мы с вами уже давно в НАТО, либо не нужно делать быстрых выводов. Так у нас было и с Patriot, и с ракетными системами, и с другим оружием натовского образца. Надо работать и делать все, чтобы Украина получила достойные, достойные наших людей гарантии безопасности, которые могли бы остановить Путина. Над этим будем работать", – сказал Зеленский.

Напомним, что Дональд Трамп в ходе пресс-конференции во Флориде обвинил Джо Байдена в том, что он якобы нарушил "соглашение" о непринятии Украины в НАТО, и это, по мнению новоизбранного президента США, стало причиной войны РФ в нашей стране.

Зеленский подчеркнул, что одной из причин войны является именно то, что Украина не член НАТО и не имеет конкретных гарантий безопасности, поскольку это давало России уверенность в безнаказанности.

Он также отметил, что при всей той помощи, которую Запад предоставил Украине, у Соединенных Штатов со всеми союзниками в Европе не было совместной поддержки членства нашей страны в Альянсе.

"Вы знаете, что есть страны, которые выступали против нашего членства в НАТО. Это были Америка, Германия, Венгрия и Словакия. Это факт. Если мы говорим открыто, нужно обратить внимание и сказать честно — нас там не видели. Я считаю, что это одна из причин, почему у нас война. больше, и он думал, что может нас уничтожить. Но украинская армия – армия сильных людей. Наш народ поразил весь мир", – сказал президент.

Он подчеркнул, что сегодня Украина имеет право потребовать серьезных, сильных гарантий безопасности.

"Я говорил об этом с тремя президентами Соединенных Штатов. Я разговаривал об этом с президентом Трампом, потом с президентом Байденом, теперь снова – президентом Трампом. Я постоянно задавал вопрос о гарантиях безопасности", – заявил глава государства.

Зеленский также добавил, что пока Украина не предоставит весомые гарантии безопасности, бесполезно надеяться на возвращение украинцев из Европы.

"Можно в Европе говорить, что мы хотели бы, чтобы украинцы возвращались, и при этом не поддерживать гарантию безопасности для Украины. Это как-то не объединяется, по крайней мере, в моей голове. Я думаю, что каждый украинец, желающий вернуться, должен иметь гарантии безопасности для своей семьи. Мы хотим конкретных гарантий безопасности и просим об этом союз Америки и Европы. Я буду об этом говорить с президентом Соединенных Штатов Америки. Не делайте сразу те или иные выводы", – призвал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, избранный президент США Дональд Трамп высказал свою позицию по поводу перспектив Украины стать членом НАТО. Он считает, что наша страна не может находиться в Альянсе. Об этом Трамп заявил в ходе пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде во вторник, 7 января.

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