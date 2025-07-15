Зеленский вручил украинцам награды в День Украинской Государственности. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский 15 июля вручил высшие государственные награды украинским воинам. Также он передал ордена, врученные посмертно, родным Героев, павших в бою.

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Во время торжеств по случаю Дня Украинской Государственности глава государства также вручил боевые знамена, награды и ленты с почетными наименованиями командирам подразделений, которые победоносно защищают Украину от российских захватчиков. Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

В Киеве 15 июля состоялись торжественные мероприятия по случаю Дня Украинской Государственности и Дня крещения Киевской Руси – Украины. В них приняли участие председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Денис Шмыгаль, чиновники, представители дипломатического корпуса, аккредитованные в Украине, военное руководство, украинские воины и их семьи. Также присутствовали и иностранные гости: спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог и премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

Торжественное мероприятие началось с возложения президентом цветов к Стене памяти павших украинских защитников и защитниц и почтения памяти всех, кто отдал свои жизни ради Украины, минутой молчания.

"Уже более десяти веков Киев и вся наша украинская земля является одним из мировых центров христианства и создания европейской истории. Без Украины, без выигранных здесь битв и украинских легендарных фигур, без сделанного нашими людьми и связей многих стран именно с Украиной просто невозможно представить полную и честную историю Европы", – отметил Зеленский.

Глава государства в своей речи подчеркнул, что сейчас судьба Европы определяется в Украине. Он также поблагодарил всех, кто воюет и работает ради победы, а также каждого, кто помогает Украине выстоять и добиться справедливого и прочного мир.

Далее Зеленский передал родным погибших Героев Украины ордена "Золотая Звезда". Высшей государственной награды посмертно удостоены:

Сержант Василий Саливончик, командир стрелкового отделения. Лично уничтожил российский танк Т-72 во время оборонительных действий в районе Бахмута, в стрелковом бою ликвидировал не менее трех российских оккупантов и командовал отражением штурма. 11 мая 2023 года возглавил одну из штурмовых групп. Получил ранение в результате минометного российского обстрела, но продолжил выполнять задачи. Приблизившись к вражеской позиции, группа попала в засаду. Ценой своей жизни Василий Саливончик прикрыл отход побратимов.

Солдат Виктор Смолийчук (Государственная специальная служба транспорта). В феврале 2023 года помог деблокировать воинов штурмовой роты из многоэтажки на Бахмутском направлении и не допустить полного окружения со стороны врага. После ранения командира отделения взял командование на себя и вывел группу из полуокружения без потерь. Отражал вражеские штурмы вблизи Богдановки. Уничтожил не менее 25 оккупантов, среди которых – "вагнеровцы". Виктор Смолийчук погиб в результате российского артобстрела во время эвакуации.

Старший лейтенант Алексей Солоданюк. Воины под его командованием обеспечивали наступление в районе Роботино. 23 августа 2023-го организовал подготовку к отражению нападения на наблюдательный опорный пункт. Когда перемещался для обустройства еще одного опорного пункта, заметил российский разведывательный дрон. Лейтенант решил изменить маршрут, чтобы не раскрыть ротных позиций. Пойдя по заминированной местности, Алексей Солоданюк погиб. Он отвлек внимание вражеской аэроразведки и этим спас жизнь восьми украинских защитников.

Также президент вручил "Золотую Звезду" лично Героям Украины, которые продолжают защищать родную землю.

Среди них – младший сержант Иван Басюк. Только с 1 августа прошлого года до 20 января этого года ликвидировал на Покровском направлении 119 российских оккупантов, уничтожил 82 артиллерийские установки и еще 81 поразил. В течение последних восьми месяцев командует отделением беспилотных авиационных комплексов.

Полковник Антон Задорожный (НГУ) лично уничтожил 11 российских оккупантов на Харьковском направлении. После отражения наступления враг нанес артиллерийский удар по позициям нацгвардейцев. В результате один из побратимов Антона Задорожного получил ранение, но несмотря на риск для собственной жизни полковник смог его спасти. Во время одного из боев организовал эвакуацию раненых и прикрывал их огнем из пулемета, уничтожив восемь оккупантов.

Старший сержант Иван Мотрук как наводчик танка во время штурма высоты неподалеку Красногоровки уничтожил 12 оккупантов на наблюдательном посту, который украинские подразделения затем взяли под контроль. Во время боевого столкновения остановил врага, ликвидировал два БМП, танк Т-72 и грузовой автомобиль с личным составом (24 российских военных). В прошлом году в июне получил ранение в результате атаки вражеского FPV-дрона, но после лечения снова вернулся на фронт.

Президент также вручил награду "Крест боевых заслуг" младшему сержанту Илье Великому и младшему лейтенанту Андрею Филановичу.

Илья Великий в составе подразделений ТрО участвовал в боевых действиях в Херсонской и Донецкой областях. С июля прошлого года выполняет боевые задачи на Покровском направлении в составе 414-го отдельного полка ударных беспилотных авиационных систем. В течение января этого года в составе экипажа ударных БпЛА уничтожил семь вражеских автомобилей и два мотоцикла с пехотой, 12 оккупантов и склад горюче-смазочных материалов.

Андрей Филанович участвовал в боевых действиях в Донецкой и Херсонской областях. В течение февраля этого года в составе экипажа ударных БпЛА выполнял боевые задачи в Донецкой области, где уничтожил вражеское средство РЭБ, миномет, РСЗО, мотоциклы и автомобили с пехотой.

Украинские защитники и защитницы также получили ордена "За мужество" II и III степеней и "За заслуги" III степени.

Кроме того, президент отметил государственными наградами представителей духовенства, местной власти и бизнеса, журналистов, педагогов, энергетиков. В частности, ордена "За заслуги" II степени получили главный раввин Киева и Украины Всеукраинского конгресса иудейских религиозных общин Моше Реувен Асман и телеоператор Reuters в Украине Иван Любиш-Кирдей, который был тяжело ранен из-за российского обстрела Краматорска в прошлом году.

Глава государства передал боевые знамена командирам 1-го отдельного штурмового полка и 12-го отдельного танкового батальона, знаки отличия "За мужество и отвагу" командирам 241-й отдельной бригады территориальной обороны и 36-го полка Западного оперативно-территориального объединения Нацгвардии.

Также Владимир Зеленский также вручил ленты почетных наименований:

31-й отдельной механизированной бригаде присвоено наименование "имени генерал-хорунжего Леонида Ступницкого",

110-й отдельной бригаде ТрО – "Хортица",

24-му полку Западного оперативно-территориального объединения НГУ – "имени гетмана Петра Сагайдачного".

Кроме того, президент передал паспорта гражданина Украины детям украинских защитников, победителям ученических олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований и школьникам, которые занимаются волонтерством.

Напомним, Зеленский провел совещание со Свириденко и Федоровым и назвал ключевые задачи. По его словам, на совещании речь шла о "подготовке первых шагов обновленного правительства".

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