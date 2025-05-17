Зеленский впервые встретился с новым премьер-министром Канады: обсудили приближение мира, санкции против России и усиление ПВО. Видео

В Риме состоялась первая официальная встреча президента Украины Владимира Зеленского с новым премьер-министром Канады Марком Карни. Переговоры прошли на фоне активных дипломатических усилий по достижению мира в Украине и стали важным сигналом солидарности со стороны Оттавы.

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Об этом сообщили в Офисе президента. Во время переговоров стороны сосредоточились на перспективах полного прекращения огня, наращивании давления на Россию, дальнейшей поддержке Украины и роли Канады как страны-главы G7.

Марк Карни отметил неизменную поддержку Украины, подчеркнув, что справедливый мир невозможен без участия Киева. Он выразил восхищение решимостью украинцев и заявил, что Канада и в дальнейшем будет оставаться на стороне Украины.

"Мы восхищаемся тем, что вы делаете. Мы восхищаемся вашей преданностью миру, которую вы снова продемонстрировали на этой неделе. И подчеркиваем: не может быть мира без полной поддержки и участия Украины, и вы имеете нашу абсолютную поддержку", - сказал Премьер-министр Канады.

В свою очередь Владимир Зеленский поблагодарил правительство и народ Канады за последовательную поддержку с первых дней полномасштабного вторжения.

Он отметил, что на этой неделе была реальная возможность сделать важный шаг к окончанию войны - достичь прекращения огня, - если бы встреча между Украиной и Россией в Турции состоялась на самом высоком уровне.

"Мы действительно ждали Путина, но он не появился. Мы считаем, что он боится прямых двусторонних переговоров. Но несмотря на все, я думаю, что решение по обмену военнопленными очень важно. Тысяча человек - это много. И я надеюсь, мы получим этот результат", - отметил Зеленский.

Президент также рассказал о деталях переговоров в Стамбуле и подчеркнул важность координации действий с международными партнерами. По его словам, мира можно достичь только при условии растущего политического и экономического давления на Россию. Он поблагодарил Канаду, страны ЕС и США за уже введенные санкции и призвал к их дальнейшему усилению.

"Мы должны усилить давление на Россию, на Путина, чтобы действительно достичь мира как можно скорее. И конечно, безусловное прекращение огня - это очень важно. Вот почему нужно давление. Больше давления, больше санкций. Мы благодарны вам за ваши пакеты санкций, а также европейским лидерам и, конечно, Соединенным Штатам Америки", - сказал президент.

Кроме того, Зеленский отметил, что из-за постоянных ракетных и дроновых ударов России, Украине критически необходимо усиление противовоздушной обороны.

Лидеры также обсудили приоритеты председательства Канады в G7. Украина ожидает более жестких ограничений против финансового, энергетического секторов РФ и борьбу с теневым танкерным флотом, обходящим санкции. По словам Зеленского, важно, чтобы поддержка Украины оставалась среди ключевых тем повестки дня G7.

Также лидеры обсудили оборонное, энергетическое и экономическое сотрудничество, потенциальные проекты совместного производства, участие Канады в восстановлении Украины.

Зеленский пригласил Марка Карни приехать в Украину с визитом. Марк Карни подтвердил приглашение Главе государства принять участие в саммите G7 в июне.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский будет присутствовать на первой инаугурационной мессе новоизбранного Папы Римского Льва XIV. Месса состоится в Ватикане в воскресенье, 18 мая, и Зеленский будет среди мировых лидеров, приглашенных на церемонию.

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