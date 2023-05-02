Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроекты о продлении военного положения и мобилизации. После того, как народные депутаты поддержат инициативу, срок действия военного положения будет продлен уже в шестой раз с начала полномасштабного вторжения РФ – до 18 августа 2023-го.

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Проект закона № 9259 от 1 мая 2023 года "О продлении срока действия военного положения в Украине", а также № 9260 "О продлении срока проведения общей мобилизации" были опубликованы на сайте парламента.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что военное положение будет продлено на 90 дней.

"Да, все верно: военное положение и мобилизация будут продлены с 20 мая 2023 года сроком на 90 суток. То есть до 18 августа 2023 года", – написал он.

В нашей стране уже шесть раз устанавливали срок военного положения и мобилизации – скоро будет седьмой.

В первый раз парламент провел такое голосование 24 февраля 2022 года. Затем оно продолжалось 15 марта, 21 апреля, 15 августа, 16 ноября 2022-го и 7 февраля 2023-го.

Как известно, в Украине во время действия военного положения и мобилизации призыва подлежат военнообязанные от 18 до 60 лет, способные выполнять военную обязанность. Призыв производится через вручение повесток.

Кто может получить отсрочку от мобилизации и что нужно знать о бронировании – читайте в материале по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Министр обороны Алексей Резников заявил, что потребности в объявлении новой мобилизации в Украине сейчас нет. Генштаб "в спокойном темпе" компенсирует потери.

– О том, будет ли усиление мобилизации и что грозит уклонистам, читайте по ссылке.

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