Касается всех водителей из Украины в Германии: важное правило изменилось 18 августа

Украину официально включили в перечень стран в немецком Положении о водительских удостоверениях. Это решение позволяет украинцам – в том числе и беженцам –обменивать национальные документы на немецкие без сдачи теоретического и практического экзаменов.

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Соответствующий закон был опубликован в Федеральном вестнике законов Германии 17 августа. В Министерстве транспорта ФРГ объяснили такое решение тем, что украинская система категорий водительских удостоверений полностью соответствует европейским стандартам.

Что изменится для украинских водителей

Ранее граждане стран, не входящих в ЕС, для получения немецких водительских прав должны были обязательно сдавать два экзамена – теорию и практику. По новым правилам для категории B и большинства других категорий экзамены полностью отменяются.

На какие категории распространяется это правило

Мототранспорт: A1, A

A1, A Легковые автомобили и прицепы: B, BE

B, BE Грузовые автомобили: C1, C1E, C, CE

C1, C1E, C, CE Автобусы: D1, D1E, D, DE

Исключения

Квадроциклы : B1.

: B1. Тракторы : T.

: T. Если украинские категории для грузовых автомобилей или автобусов (C или D) были получены без предварительного получения категории B, для получения немецких прав категории B все же придется сдать теоретический и практический экзамены.

Кроме того, для водителей грузовиков и автобусов также остается обязательным требование подтвердить соответствие установленным медицинским стандартам (проверка состояния здоровья и зрения).

Как будет проходить процедура

Для обмена водительского удостоверения необходимо обратиться в местный орган по вопросам водительских прав (Führerscheinstelle или Fahrerlaubnisbehörde) по месту жительства в Германии. При обращении в учреждении будут проверяться:

личные документы заявителя;

право на управление транспортными средствами соответствующей категории.

Экзамены на украинском языке

Помимо упрощенного обмена, новое распоряжение расширило список языков для сдачи теоретического экзамена на получение водительского удостоверения в Германии – з 18 августа в него официально включен украинский язык. Это облегчит процесс получения прав для тех, кто получает их в ФРГ впервые.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с июля 2026 года один немецкий пенсионный балл стоит 42,52 евро, а расчетная максимальная пенсия может достигать около 3742 евро брутто, но для такого уровня требуются десятки лет стажа и очень высокая официальная зарплата. Украинцы, которые легально работают в Германии и платят взносы, также могут получить право на немецкую пенсию, однако украинский стаж пока, по общему правилу, не суммируется с немецким из-за отсутствия действующего соглашения о социальном обеспечении

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