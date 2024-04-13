Зеленский: в украинском ОПК работают около 300 тысяч человек, они заставляют Путина почувствовать цену агрессии

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил работников и работниц оборонно-промышленного комплекса Украины с профессиональным праздником. К этому производству привлечены почти 300 тысяч человек.

Благодарность и гордость глава государства выразил в своем Telegram. Он отметил, что украинская ОПК – это действительно одна из главных основ нашей независимости. В настоящее время в этой отрасли насчитывается 500 предприятий.

"С помощью морских дронов, созданных нашими людьми, украинские воины очищают Черное море от российского террористического влияния. Благодаря украинским разработкам путинская система чувствует, что агрессия действительно имеет свою цену. Украинские "стугны", украинская броня, украинские FPV-дроны уже не являются чем-то необычным", – констатировал украинский лидер.

"Горжусь всеми нашими людьми и предприятиями, которые делают привычной также и современную украинскую артиллерию – необходимы современные калибры, необходимы пушки. Спасибо всем, кто работает ради этого!" – подчеркнул Зеленский.

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