Зеленский в Швейцарии провел первую в истории Украины встречу с президентом Палау: о чем говорили

Президент Владимир Зеленский впервые в истории Украины встретился с лидером Республики Палау Сурангелом Виппсом-младшим. Они провели переговоры на полях Глобального саммита мира в Швейцарии, государства подписали коммюнике.

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Это произошло во время второго дня международного мероприятия, 16 июня. Новость сообщила пресс-служба Офиса главы государства.

"Второй день Саммита мира. Обсудили с президентом Палау Сурангелом Виппсом-младшим вопросы экологической безопасности", – отметили в ведомстве.

Республика Палау расположена в Микронезии в западной части Каролинских островов. Эта встреча лидеров стала первым контактом на самом высоком уровне между двумя государствами.

Во время нее Зеленский рассказал об угрозах экологии, которые провоцирует российская оккупация Запорожской атомной электростанции, отметил, что оккупанты хранят на территории электростанции оружие и взрывчатку, принуждают к работе украинский персонал.

Кроме этого, указал на важность объединения стран мира вокруг Международной коалиции за возвращение украинских детей. Он пригласил Палау принять участие в имплементации пункта Формулы мира "Экологическая безопасность".

В присутствии лидеров министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и директор Бюро внутренних дел Республики Палау Юнис Акиво стороны подписали Совместное коммюнике об установлении двусторонних дипломатических отношений.

"Очень важно, что вы нашли возможность прибыть на Саммит мира. Спасибо за вашу четкую позицию. Обсуждаемые на Саммите вопросы важны не только для Европы, но и для всего мира", – сказал украинский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне на полях Саммита мира президент Украины встретился с главой Кении Уильямом Руто, лидерами Чили Габриэлем Боричем и Грузии Саломе Зурабишвили. Также Владимир Зеленский общался в Швейцарии со Вселенским патриархом Варфоломеем.

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