Зеленский в Черновцах встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев: о чем говорили. Фото и видео

Президент Владимир Зеленский 12 апреля в Черновцах провел встречу с делегацией Всемирного конгресса украинцев. Участники встречи обсудили способы активизации международной поддержки и сохранения внимания мира Украине.

"В Черновцах встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев. Обсудили, как активизировать международную поддержку и сохранить внимание мира к Украине. Важно, чтобы все наши люди заботились о государстве и независимости", – сообщил Зеленский в официальном Telegram-канале. Он также опубликовал видео из Черновцов.

Как сообщили в Офисе президента, глава государства назвал встречу "очень важным сигналом".

"Наша встреча – это очень важный сигнал для сообществ наших партнеров. Это важный сигнал поддержки для украинцев, ежедневно защищающих наше государство, а также для гражданских людей", – заявил Зеленский.

Он также отметил важность активной работы конгресса с правительствами, парламентами и общинами иностранных стран для международной поддержки Украины.

Зеленский отметил, что Всемирный конгресс украинцев поддерживает образовательные программы для украинских детей.

"Я знаю, что у вас есть много образовательных и культурных программ, которые вы реализуете на разных континентах. Очень важно, чтобы наши дети, сейчас за границей, не потеряли украинскую культуру. Программы, книги, язык – это направление тоже очень важно. Мы хотим потом возвращать наших детей в Украину и восстанавливать государство", – сказал он.

Президент выразил благодарность конгрессу и общественным организациям украинцев за границей за поддержку Украины с начала войны.

Со своей стороны президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод подчеркнул, что главная цель сегодня – победа Украины, и конгресс всегда поддерживает Родину на этом пути.

"Мы все горды быть украинцами. А сегодня украинцы стали на первом месте как самый храбрый народ во всем мире", – сказал он.

Делегация Всемирного конгресса украинцев прибыла в Черновцы из Бухареста, где проходит саммит Саммит этой организации. В нем принимают участие более 200 глав и представителей украинских общин из 55 стран мира.

Как сообщал OBOZ.UA, на саммите Триморья Зеленский подчеркнул необходимость усилить украинскую ПВО "реальными действиями, а не словами". По его словам, в опасности – все соседи РФ и каждый народ, чья жизнь в зоне досягаемости российской авиации и ракет.

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