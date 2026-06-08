Зеленский в Британии имел аудиенцию у короля Чарльза III: все подробности. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытую аудиенцию с Королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом III. Встреча состоялась в Виндзорском замке в рамках рабочего визита главы государства в Британию.

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Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале. Аудиенция с королем стала частью его насыщенной дипломатической поездки.

Встреча с Чарльзом III состоялась на следующий день после переговоров Зеленского с британским премьером Киром Стармером и другими европейскими лидерами на Даунинг-стрит в Лондоне.

Во время частной беседы украинский лидер выразил благодарность Его Величеству, королевской семье и всему британскому народу за непоколебимую солидарность и мощную поддержку Украины.

"Как всегда, хорошая аудиенция у Короля Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльза III. Спасибо Его Величеству, народу и всему Соединенному Королевству за непоколебимую поддержку наших людей", – написал Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Главные истории дня

Аудиенция с Королем Соединенного Королевства стала уже второй встречей Владимира Зеленского и Чарльза III в этом году. Перед этим они встречались 17 марта в Букингемском дворце.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 июня президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Великобританию. Он принял участие в трехстороннем саммите E3-Украина с участием премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца.

Лидеры трех стран по результатам встречи с Зеленским определили пять условий для справедливого мира в Украине и перечислили их в совместном заявлении. Первым пунктом было определено "немедленное и полное прекращение огня".

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