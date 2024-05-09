Зеленский уволил главу УГО Рудя после задержания полковников, которые могли готовить покушение на президента

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Рудя с должности начальника Управления государственной охраны Украины. Соответствующий указ №317/2024 глава государства подписал 9 мая.

Документ опубликован на сайте президента. Кадровые изменения произошли после того, как 7 мая СБУ разоблачила попытку покушения на президента Украины Владимира Зеленского, главу СБУ Василия Малюка, главу Главного управления разведки Кирилла Буданова и других чиновников.

Правоохранители задержали двух сотрудников Управления государственной охраны (УГО), обвиняемых в передаче ФСБ РФ, занимавшейся организацией преступления, секретной информации.

Одной из задач агентов был поиск исполнителей среди военных, приближенных к охране президента, которые могли бы взять его в заложники, а впоследствии убить.

Вооружение для выполнения операций, спланированных ФСБ, обеспечил полковник УГО, лично привезший в Киев FPV-дроны, заряды в РПГ-7, а также противопехотные мины МОН-90.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Белом доме отреагировали на новость о покушении на Зеленского, назвав ее тревожной. Там отметили, что в Вашингтоне рады, что преступный план удалось предотвратить.

– В Госдепе США рассказали, что российские спецслужбы пытались раньше и пытаются сейчас покушаться на президента Украины и других чиновников. Тот факт, что это даже не скрывается, а наоборот, преподносится как подарок, очень ярко характеризует режим Кремля.

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