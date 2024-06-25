Зеленский уволил Борзова с должности главы Винницкой ОВА – указ президента

Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Борзова с должности главы Винницкой областной государственной администрации. Чиновник подал в отставку по состоянию здоровья.

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Соответствующий указ №380/2024 от 25 июня размещен на официальном сайте президента. "Уволить Борзова Сергея Сергеевича с должности председателя Винницкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", – говорится в документе.

Стоит отметить, что 25 июня Кабинет министров Украины согласовал увольнение главы Винницкой облгосадминистрации Сергея Борзова.

Сам экс-председатель Винницкой ОВА свое увольнение объяснил проблемами со здоровьем.

"4 года в должности, 2,5 года из которых – в состоянии войны. Винничане достойно прошли этот путь. Спасибо каждому жителю области за это. Спасибо команде, президенту. Вынужденно ухожу из должности из-за состояния здоровья. Прошу не терять время ни на какие манипуляции На должности сделано много, и результат есть.

Винницкую ОГА Борзов возглавлял с 19 июня 2020 года.

Борзов с 2006 по 2011 год был директором команды "Клуба веселых и сообразительных" "Винницкие перцы", а затем в течение года занимал аналогичную должность в команде КВН "Сборная Украины". Также успел поработать в российском творческом объединении "Александр Масляков и Компания".

С июня 2014 Борзов начал строить карьеру в государственных органах: тогда его назначили заместителем руководителя Государственного управления делами. Успел он и поруководить этой структурой, правда, в статусе и.о.: это было в карьере Борзова дважды, с августа 2015 по июль 2016, а также с июня по август 2019, после чего он был назначен руководителем ГУД уже без каких-либо приставок.

В этой должности Борзов проработал до назначения на должность председателя Винницкой ОВА, на которой он сменил Владислава Скальского.

Борзов награжден нагрудным знаком главнокомандующего Вооруженными силами Украины "При содействии войску": награда чиновнику была вручена 4 октября 2022 года.

Как сообщал OBOZ.UA, у украинского продюсера Наума Барули обнаружили российский паспорт и ресторанный бизнес в оккупированном Россией Крыму. Интересно, что дочь продюсера – народная депутат Ирина Борзова от "Слуги народа", а зять – не кто иной, как глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, который в 2019-2020 годах также руководил Госуправлением делами (ГУД).

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