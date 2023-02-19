Зеленский утвердил решение СНБО о санкциях против 333 россиян

В воскресенье, 19 февраля, президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2023 г. о применении персональных санкций против 333 граждан государства-террориста России. К физическим и юридическим лицам будут применены специальные экономические и другие ограничительные меры.

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Соответствующий указ №82/2023 опубликован на сайте президента Украины. Документ вступил в силу со дня его опубликования.

"Контроль за исполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим Указом, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", – постановил президент.

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