Зеленский уточнил, когда Украина наконец-то вернет свои территории. Видео

Президент Владимир Зеленский убежден, что Украина вернет все временно захваченные российскими войсками территории, когда государство-агрессор ослабнет. По его мнению, все города станут свободными и добиться этого удастся дипломатическим путем.

Видео дня

Для этого сейчас нужно делать все возможное, чтобы ослабить Россию. Об этом глава государства сказал в интервью для британского вещателя ITV News.

Отвечая на вопрос, думает ли он, что когда-нибудь увидит украинский флаг в Севастополе, Мариуполе и Донецке, Зеленский сказал, что, конечно, так и будет.

"Да, я уверен в этом... В момент, когда Россия будет слабой, а она будет, безусловно, в этот момент все вернется. Наша задача, чтобы все вернулось раньше. Чем раньше, тем лучше. И вернулось дипломатично", – сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что даже те страны, которые раньше были на стороне России, считают захват Крыма и востока Украины нелегитимным. По мнению Зеленского, это очень важный сигнал для Украины и всего мира.

"Это говорит о том, что какой бы крепкий союз не строил Путин с другими, как Иран, Северная Корея, какой бы экономический союз он не строил с Китаем, с некоторыми арабскими государствами, какие бы политические отношения у него не были с некоторыми представителями Латинской Америки – все это строится на выгодных вещах для тех или иных государств". До тех пор пока Путин может влиять на них шантажом, оружием, деньгами. И это говорит, что на этих вещах нельзя строить устоявшиеся отношения, а можно строить лишь временное влияние", – сказал он.

Также президент допустил возможность переговоров со страной-агрессором РФ. Он заявил, что был бы готов к этому, если бы имел четкое понимание, что западные партнеры не покинут Украину.

Зеленский подчеркнул, что был бы готов к любому формату переговоров с Москвой, если бы получил ясное понимание, что США и Европа не покинут Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский заявил, что завершение войны в Украине в 2025 году возможно. По его словам, для достижения мира необходимо ужесточение санкций и предоставление гарантий безопасности украинцам. Речь идет прежде всего не о справедливости, а о прекращении горячей фазы боевых действий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!