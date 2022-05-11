Зеленский: Украина впервые в истории обсуждает гарантии безопасности с ведущими странами мира

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что Украина впервые со дня провозглашения Независимости обсуждает гарантии своей безопасности с ведущими государства мира. 8 мая наша страна выступала на саммите "Большой Семерки" на уровне лидеров, что позволило зафиксировать обещания союзников на десятилетия вперед.

С таким обращением, опубликованным пресс-службой Офиса президента, Зеленский выступил перед украинцами. Президент заверил, что май 2022 года станет одним из ключевых месяцев в новейшей истории Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это впервые в истории нашего государства, когда есть возможность зафиксировать гарантии. Не что-то в меморандуме, не какое-нибудь декларативное желание какого-то курса, а конкретные гарантии. Не только юридически значимы, но и прописаны так, чтобы было ясно: что именно, кто именно и как именно нам гарантирует. Дай Бог", – подчеркнул гарант.

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Зеленский добавил, что все указанные гарантии, разумеется, не заработают на следующий день после подписания, но отныне что бы не делала Россия, ее судьба на нашей земле предрешена. Ее войска будут изгнаны.

"У них нет шансов. Я уверен, что мы освободим нашу землю и людей. Кстати, сегодня в общении со студентами университетов Франции почувствовал такую уверенность и в их вопросах. А с новой поддержкой от США, с ленд-лизом, со всей той помощью, которую мы получаем от Великобритании и Евросоюза, от Канады, Японии, Австралии – без преувеличения, от всего свободного мира – нам будет легче", – заключил он.

Напомним, OBOZREVATEL сообщал об историческом документе о ленд-лизе, подписанном президентом Соединенных Штатов Джо Байденом 9 мая в интересах Украины. Это значительно вооружит нашу армию, даст ей техническое преимущество перед оккупантами и увеличит военную мощь.