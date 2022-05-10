Зеленский сравнил Украину с Мальтой и объяснил, почему Мариуполь все еще не деблокирован

Украинский президент Владимир Зеленский выступил в парламенте Мальты. Он сравнил Украину с этим государством, ведь как во времена Второй мировой войны битва за Мальту стала одним из решающих битв, определивших дальнейшую судьбу мира, так и битва за Украину решает будущее человечества сейчас.

Также в своей речи Зеленский затронул один из самых болезненных вопросов для каждого украинца - деблокаду Мариуполя и спасение украинских воинов, оказавшихся там в российской осаде. Видео выступления украинского лидера опубликовано Офисом президента Украины.

Зеленский в начале речи напомнил, что мужество и победа мальтийцев в противостоянии с агрессором в 1940-42 годах стали одним из решающих факторов, определивших итоги противостояния в Средиземном море, на севере Африки и на юге Европы. Мальтийцы выстояли в осаде и под бомбежками и впоследствии сыграли значительную роль в освобождении Европы.

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И в этом, по мнению Зеленского, Украина сегодня очень похожа на Мальту времен Второй мировой.

"Так же как от стойкости и смелости Мальты в 1940-1942 годах зависела судьба Европы, сегодня от стойкости и смелости украинцев зависит, выиграет ли свобода на нашем континенте. Потому что нам опять противостоит тирания, и она имеет очень далеко идущие амбиции. Нападением на Украину Россия только начала агрессию против объединенной Европы", – сказал он.

Зеленский рассказал мальтийцам о том, что Россия выпустила по украинским городам и селам уже 2154 ракеты. Только в дни памяти жертв нацизма, 8 и 9 мая, по гражданским украинским объектам ударили 25 российских ракет.

Бомбардировки мирных жителей проходят непрерывно. Российские пилоты сбрасывают авиационные фосфорные бомбы на здания, где от ударов российских агрессоров прячутся гражданские.

Коснулся президент и вопроса блокады Мариуполя и беспрецедентного преступления, совершенного Кремлем в этом мирном украинском городе.

"Оккупанты устроили на нашей земле настоящий ад в городе Мариуполь. Они заблокировали его и с земли, и с моря. Постоянно бомбили. Там разрушено более 90 процентов всех зданий. До войны, кстати, это был полумиллионный город. Ему устроили искусственный голод. Российская армия заблокировала подвоз любых продуктов, питьевой воды, лекарства", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул: в России отлично знали о преступлениях российской армии в Мариуполе. Но не остановили эти ужасающие действия. Более того: оккупанты получили приказ разрушить этот город и убить там как можно больше украинцев.

При этом, несмотря на то, что Украина смогла вытащить часть мирных жителей из "Азовстали" - на заводе до сих пор остаются украинские воины. Они не сложили оружие и продолжают сопротивление захватчикам.

"Мы применяем все возможные дипломатические инструменты, чтобы организовать спасение для них. Но Россия пока не дает согласия на любой из многих предложенных вариантов. Мы запрашивали у наших партнеров и необходимое оружие, чтобы деблокировать Мариуполь и спасти всех людей – и военных, и гражданских… Но именно того оружия и именно в таком объеме, как нужно для деблокады Мариуполя, у нас пока нет… Что это значит? Вы можете полностью понять это, просто вспомнив, какое значение имели в весеннем мальтийском небе 1942 британские "Спитфайеры", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина крайне нуждается в подобном серьезном оружии от западных партнеров - тогда, как и в случае с Мальтой, наше государство сможет коренным образом изменить ход войны и спасти мужественных защитников Мариуполя в частности.

"Мы нуждаемся в самолетах, вертолете, специальной артиллерии и другом оружии, потому что сейчас, как и 80 лет назад, будущее Европы определяется на поле боя", - добавил президент.

Зеленский также напомнил, что Россия уже убила 226 украинских детей и тысячи взрослых. Около 12 миллионов украинцев вынуждены были покинуть дома, около 5 миллионов из них – выехали за границу.

Мир может помочь Украине закончить войну как можно быстрее. В первую очередь – предоставляя оружие, которое поможет украинским воинам выстоять, защитить людей, которых рашисты убивают ежедневно, и освободить оккупированные украинские территории.

Также президент призвал усиливать санкции против России, в частности, нанести сокрушительный удар по доходам агрессора от экспорта энергоресурсов, введя эмбарго на нефть, нефтяные смеси и нефтепродукты, и полностью заблокировать банковские операции с РФ.

И третьим шагом, который может сделать мир для прекращения войны в Украине, является прекращение привилегий для граждан РФ – от золотых паспортов до двойного гражданства.

"После тысяч военных преступлений российской армии в Украине... После тысяч убийств, тысяч пыток, изнасилований, грабежей... Принимать на своей земле людей с российским паспортом и тем более – связанных формально или неформально с российским государством – это теперь опасность. Опасность. для всех европейцев и для мальтийцев", - сказал Зеленский.

Он призвал мальтийцев проверять, кто пытается скрыться от санкций в Мальте. А также блокировать имущество и бизнес россиян.

"Блокируйте недвижимость, яхты и счета, принадлежащие россиянам, деятельность российских IT- и блокчейн-компаний, российские пропагандистские каналы. Это в России уже давно в большинстве своем не просто бизнес. А структуры, связанные с агрессивным российским государством", - сказал украинский президент.

Чем дольше идет война, подчеркнул Зеленский, тем больше украинцев умирает. И тем страшнее будут последствия продовольственного кризиса, вызванного блокированием Россией украинских портов и полным прекращением украинского аграрного экспорта. Продовольственный же кризис неизбежно повлечет за собой кризис миграционный. Так что остановить Россию - в интересах всего мира.

Он поблагодарил Мальту за уже предпринятые шаги в поддержку Украины - и выразил надежду, что этих шагов в будущем будет еще больше, а сотрудничество между украинским и мальтийским государством будет только усиливаться. В частности, и после того, как Украина станет частью Европы не только де-факто, но и де-юре – присоединившись как полноправный член к Европейскому Союзу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Зеленский рассчитывает на предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза уже в июне.