Зеленский собрал руководителей всей сферы обороны и безопасности: о чем говорили

В субботу, 15 ноября, президент Украины Владимир Зеленский собрал руководителей всей сферы обороны и безопасности. Во время заседания были в частности обсуждены намерения россиян и планы на зиму.

Кроме того, глава государства сообщил, что заслушал два доклада. От руководителя ГУР Кирилла Буданова и главы СВР Олега Иващенко относительно военных целей Москвы.

"Сейчас Россия провалила очередной определенный Путиным срок захвата Покровска и Купянска, и сроки в очередной раз были перенесены", – рассказал Владимир Зеленский.

В частности, глава ГУР Кирилл Буданов доложил по ситуации на угрожающих направлениях фронта, по военным приготовлениям России и сроках, на которые рассчитывает оккупант.

Также во время встречи президент и военные определили основные направления защиты на ближайшие недели и план оборонных мероприятий на зимние месяцы. Отдельно обсудили применение украинского дальнобойного оружия.

"Продолжим и применение наших дальнобойных санкций – специальные службы, и прежде всего Служба безопасности Украины, и украинская армия имеют соответствующие задачи", – резюмировал заседание президент.

Ранее стало известно о том, что украинские войска нанесли точный удар по важному для российских сил логистическому маршруту в Донецкой области, соединяющему Селидово и Покровск. В результате авиаудара дорога была полностью разрушена.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина столкнулась с очень сложной ситуацией в городе Покровск на востоке Донецкой области. По его словам, российские войска продолжают прилагать усилия, чтобы взять город под контроль. В то же время глава государства отметил, что любое решение о выводе украинских войск должно приниматься военным командованием на местах.

