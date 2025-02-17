"Украина – не просто страна сырья": Зеленский рассказал, при каких условиях согласится на подписание соглашения с США о ископаемых

Украина заинтересована в подписании соглашения с США по использованию природных ископаемых, но только после его доработки, чтобы она включала гарантии безопасности и экономические выгоды. Ведь Украина не должна восприниматься как сырьевая база, а соглашение должно способствовать долгосрочному развитию страны.

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Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время онлайн-пресс-конференции из Абу-Даби. По его словам, сама идея такого соглашения не нова, ведь подобные договоренности между странами уже существовали в разные периоды.

Однако ключевым вопросом остается не только то, какие ресурсы Украина может предложить, а что она получит взамен. Президент отметил, что в ходе обсуждения с представителями США стало ясно, что в текущей редакции документ не содержит достаточных гарантий безопасности, что является принципиально важным вопросом для Украины.

"Мы действительно заинтересованы в подписании соглашения с США. Я также говорил об этом президенту Трампу: Украина хочет подписать соглашение. Но когда мы перешли к деталям, оказалось, что в настоящее время оно не содержит гарантий безопасности. А это принципиально важный аспект, который должен быть хотя бы очерчен в меморандуме", – заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что отдельные детали соглашения могут изменяться, однако его фундаментальные положения должны быть четко определены. В частности, если в документе говорится о гарантиях безопасности, следует рассматривать их в контексте сотрудничества с НАТО или альтернативных международных механизмов. Зеленский подчеркнул, что гарантии безопасности должны включать не только военную поддержку, но и политические и экономические обязательства партнеров.

"О нашей армии: если Украина пока не является членом НАТО, то мы должны строить собственную систему безопасности по аналогии с Альянсом. И это должно быть не просто концепция, а конкретные шаги. Для этого нужны финансирование, оружие и инвестиции", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина приветствует инвестиции со стороны США, но ключевой вопрос заключается не только в получении ресурсов, но и в создании новых возможностей для развития украинской экономики. Он подчеркнул, что Украина не должна восприниматься исключительно как страна, только экспортирующая сырье – необходимо обеспечить равноправное сотрудничество и развитие собственной промышленности.

"Украина – не просто страна сырья, и это должно быть четко зафиксировано в документе ", – подытожил Зеленский. Таким образом, Украина готова подписать соглашение об использовании природных ископаемых, однако только после его доработки, включающей гарантии безопасности и четкие экономические преимущества. Президент подчеркнул, что ключевая цель – не только продажа ресурсов, но и создание условий для долгосрочного развития страны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Белом доме резко отреагировали на отказ президента Украины Владимира Зеленского подписывать предложенное США соглашение о доступе к украинским редкоземельным минералам. Такое решение украинской стороны назвали "недальновидным".

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