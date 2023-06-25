Зеленский: сейчас оккупанты несут потери, которые нам и нужны

Поддержка, которую сегодня оказывают Украине страны-партнеры, очень весома и реально помогает нашим воинам двигаться вперед. Сегодня армия окупантов терпит потери, которые играют на руку нашим защитникам.

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Об этом шла речь в вечернем обращении к украинцам президента Владимира Зеленского. В воскресенье, 25 июня, он провел ряд телефонных разговоров с мировыми лидерами, в частности, президентом США Джо Байденом, Польши – Анджеем Дудой и премьер-министром Канады Джастином Трюдо (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

О военной помощи Украине и ситуации на фронте

"Конечно, мы обсудили боевые действия на передовой, наши активные действия... Я поблагодарил партнеров за оказанную поддержку: она очень весома и реально помогает нашим воинам двигаться вперед. Сейчас российские оккупанты несут потери, которые нам и нужны. Каждая их потеря – это долгосрочное усиление свободы", – подчеркнул глава государства.

Он сообщил также, что в разговоре с партнерами поднял тему дальнейшего укрепления украинских воинов и выразил им благодарность за понимание наших потребностей – "дальнобойных потребностей".

"Особенно благодарен Президенту Байдену и Соединенным Штатам – за надежность "Петриотов". Обсудили усиление нашей артиллерии, MLRS и прочее", – отметил Зеленский.

О предстоящем саммите НАТО

Президент обратил внимание, что в настоящее время остается только 15 дней до начала саммита НАТО в Вильнюсе.

"Мы делаем все, чтобы саммит имел реальное содержание. Сильное содержание. Положительные решения для Украины в Вильнюсе – это единственно возможные положительные решения для нашей общей безопасности в Европе и в целом в Альянсе", – убежден глава государства.

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