'Мир должен знать о том, что готовит оккупант': Зеленский рассказал о превентивных мерах по подготовке Россией теракта на ЗАЭС. Видео

Глава государства Владимир Зеленский, обратившись к украинцам в своем традиционном выступлении 22 июня, продолжил тему экстренного выступления по поводу вероятной провокации на Запорожской ГЭС, которую контролируют российские войска. Президент собрал онлайн-брифинг с представителями государств G7, G20 и других международных организаций.

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"Наш принцип прост: весь мир должен знать, о том, что готовит оккупант. Каждый знающий должен действовать. Конечно, после российского теракта на Каховской ГЭС и сознательных ударов террористов по другим дамбам и энергетическим объектам уже давно ни у кого в мире не должно быть каких-либо иллюзий по России", – сказал политик. Слова президента транслировала пресс-служба его Офиса (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам Зеленского, Россия сейчас глобальный центр цинизма, и оттуда может поступить любой приказ на любое зло, которое диктатор Путин и его команда рассчитывают замаскировать под ту или иную катастрофу. Однако у цивилизованного мира есть достаточно ресурсов, чтобы повлиять на оккупантов.

"Мы продолжим информировать партнеров. Будет предоставлена информация и тем странам, которые притворяются определенной нейтральностью даже сейчас. Очевидно, что радиация не спрашивает, кто нейтрален, и может достичь кого угодно в мире", – подчеркнул лидер украинской нации.

Зеленский назвал алгоритм действий. Прежде всего необходима полная деоккупация Запорожской атомной станции, но пока Украина может только предупредить чиновников и простых людей об опасности, что он и поручил сделать министру внутренних дел Игорю Клименко.

"Проговорили сегодня с разведкой, СБУ и МВД соответствующие вопросы безопасности – и то, что касается Запорожской станции, и то, что касается последствий российского теракта на Каховской ГЭС", – рассказал президент.

Украинская власть владеет информацией о том, что происходит на оккупированной части Херсона. Для этого даже слова "катастрофа" недостаточно: российские солдаты сформировали там специальные группы, чтобы убрать и, очевидно, спрятать тела погибших людей.

"И это не первый раз Россия делает – пытается уничтожить доказательства и следы своих преступлений на оккупированной территории. Так они поступали и в Мариуполе, и в других местах. Но это такая правда, которую не скрыть. И я благодарю всех, кто помогает нашей разведке, нашим спецслужбам получать правдивую информацию!" – подчеркнул Зеленский.

В заключение он поблагодарил всех, кто, несмотря на сегодняшнюю ситуацию и трудности, вкладывает свои силы в то, чтобы украинцы и наша страна могли обладать собственной культурной силой. Сегодня в Киеве начал работу очередной "Книжный Арсенал". "Арсенал" – это то слово, которое лучше всего характеризует значение культуры – то, что делает нас людьми.

"Это оберегает и через время распространяет наш опыт – каждого и каждого, всего нашего народа, всей нашей Украины, всей нашей Европы, всего человечества. Пожалуйста, если у вас есть возможность, посетите "Книжный Арсенал" в один из этих дней и всегда поддерживайте культурную силу", – обратился к украинцам их лидер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кремле немедленно отреагировали на экстренное предупреждение о подготовке теракта на ЗАЭС, предсказуемо назвав слова президента Зеленского ложью.

Также реакция появилась и в МАГАТЭ. Агентству известно о фактах минирования территории вблизи пруда-охладителя на территории Запорожской атомной энергостанции, отвечающего за поддержание давления остановленных реакторов и хранилище отработанного топлива.

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