'Нам не важно, кто ими командует': Зеленский заверил, что Украина сможет оградить Европу от любых российских сил. Видео

Президент Владимир Зеленский отреагировал на события в России, где дело шло к военному перевороту. Он заявил, что Украина точно сможет оградить Европу от любых российских сил, и неважно, кто ими командует.

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Об этом политик сказал во время выступления перед нацией, которое традиционно транслировала пресс-служба его Офиса. Сегодня мир увидел, что хозяева России вообще ничего не контролируют.

"Сейчас очень важно, чтобы никто в мире не молчал из-за того, что боится этого русского хаоса. Все действия лидеров сейчас могут быть историческими. Каждое слово журналистов – на вес золота. Следует четко называть источник проблемы. И если кто-то в мире пытается усыпить ситуацию, если кто-то в мире подвергается иллюзии, будто Кремль способен восстановить контроль, то лишь откладывает проблему до следующего прорыва хаоса – еще более опасного", – сказал Зеленский.

Также он подчеркнул, что военная помощь Украине должна оставаться приоритетным вопросом для западных партнеров, поскольку стабильность восточного фланга Европы держится только на нашей обороне. Именно поэтому каждое проявление поддержки армии ВСУ – это взнос в безопасность каждого гражданина европейских государств.

"Украинские воины, украинские пушки, украинские танки, украинские ракеты – это все, что защищает Европу от таких марш-бросков, как сегодня мы видим на российской территории. И когда мы обращаемся за F-16 или ATACMS, мы развиваем нашу общую защиту. Реальная защита. Это то, что нужно. Сейчас – время предоставить все необходимое для защиты оружие", – подчеркнул украинский гарант.

Следующим пунктом своего выступления Зеленский назвал совместные принципы безопасности и партнерство с Североатлантическим Альянсом. Пора всем в мире откровенно сказать, что все преступные действия России против Украины были и не спровоцированы.

"НАТО – это не просто слово или набор формальных обещаний. Это надежные гарантии для всех, что мир не будет разрушен. Без Украины такие гарантии ничего не стоят. Уже в июле на саммите в Вильнюсе – исторический шанс для настоящих решений без оглядки на Россию. Любой граничащий с Россией народ это реально поддерживает", – подчеркнул глава государства.

В заключение президент Украины обратился и к россиянам на понятном для них языке. Он указал, что сегодня весь мир увидел расстеряность и страх кремлевского диктатора.

"Уверен, что уже не в Москве. Звонит куда-то, выпрашивает что-то. Он знает, чего боится, потому что он сам создал эту угрозу. Всё зло, все потери, вся ненависть – он это сам распространяет. И чем дольше ещё он сможет перебегать между своими бункерами, тем больше потеряете вы все, все, кто связан с Россией", – заметил Зеленский.

Он подчеркнул, что на это фоне украинцы не перестанут воевать за свою землю и защищать ее от любой внешней агрессии. А вот россиянам следует задуматься, что остается делать им.

"Чем дольше ваши войска будут на украинской земле, тем больше развала потом принесут они в Россию. Чем дольше будет этот человек в Кремле, тем больше будет катастроф", – подытожил украинский лидер.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о вооруженном перевороте в России. Он был объявлен владельцем ЧВК "Вагнер" Пригожиным, якобы уставшим от "кремлевского беспредела". Его армия наемников двигалась на Москву, но не успев дойти, Пригожин резко передумал.

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