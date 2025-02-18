Зеленский с супругой открыли новое здание украинского посольства в Анкаре. Фото

Во вторник, 18 февраля, президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди официально открыли новое здание украинского посольства в Анкаре. Проект был утвержден еще в 2019 году.

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По словам президента, стены посольства возводили по мере того, как росло сотрудничество между Украиной и Турцией. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

"Очень символично, что новое посольство отражает фактически новый уровень нашего стратегического партнерства", – отметил президент.

Также глава государства сообщил, что в посольстве Анкары встретился с представителями украинской общины в Турции.

"Спасибо всей команде, которая работает над такими важными и хорошими отношениями!" – добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 17 февраля президент Украины прибыл в Анкару с женой Еленой, которая займется образовательными и культурными вопросами.

В столице Турции Зеленский будет иметь официальную встречу с турецким лидером Реджепом Таипом Эрдоганом. Переговоры пройдут в президентском дворце в Анкаре, а стороны обсудят вопросы экономики, безопасности и политики.

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