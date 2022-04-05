Зеленский – российским пропагандистам: в 2022 году не казнят, но финал вашей жизни будет в тюрьме

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российских пропагандистов, которые сейчас пытаются обвинить наше государство в том, что на самом деле сделали оккупанты, ждет тюрьма. Ибо все нормальные люди понимают, что Россия развязала войну, но видят те зверства, которые творят русские.

Поэтому судьба пропагандистов РФ будет такой же, как и у идеологов нацизма. Об этом глава государства сказал в новом видеообращении к украинскому народу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Российским пропагандистам и их руководителям сейчас может удаться только одно: наработать на приговор будущего трибунала, который будет подобен приговору Юлиусу Штрайхеру, одному из идеологов нацизма, главному редактору еженедельника "Дер Штюрмер". Он был казнен за антисемитскую пропаганду" – заявил Зеленский.

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Он добавил, что сейчас 2022 год и людей уже не казнят, однако сажают за решетку. И именно такое наказание в лучшем случае ожидает "скабеевых, вечерних мудозвонов, фронтовых лжецов и их руководителей в Москве".

Зеленский предупредил, что теперь, после того, как весь мир увидел последствия массовых зверств оккупантов в Буче, захватчики могут начать скрывать свои военные преступления. На это будет работать и русская пропаганда.

"Они уже запускают лживую кампанию, чтобы скрыть свою вину в массовых убийствах гражданских людей в Мариуполе. Они сделают десятки постановочных интервью, перемонтированных записей, будут специально убивать людей так, чтобы это выглядело, будто их убил кто-то другой", – сказал президент.

Однако это им не поможет, потому что все уже видели и знают правду.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник министра внутренних дел Антон Геращенко жестко обратился к главному пропагандисту Кремля Владимиру Соловьеву, назвав его подонком и мерзавцем. Он обвинил россиянина в смерти невинных людей и пообещал, что он понесет за это ответственность.

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