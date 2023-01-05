Зеленский раскрыл детали разговора с Эрдоганом: говорили о ситуации на ЗАЭС и развитии зернового соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 января провели телефонные переговоры. Во время беседы лидеры обсудили ситуацию на Запорожской АЭС и перспективы зернового соглашения.

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Об этом сообщает Офис президента. Как говорится в сообщении, лидеры обсудили детали сотрудничества двух стран.

Так, Зеленский и Эрдоган затронули тему ядерной безопасности, в том числе ситуацию на Запорожской АЭС.

"Президент Украины отметил необходимость полной демилитаризации станции", – сообщили в ОП.

Кроме того, политики обсудили обмен военнопленными при посредничестве Анкары.

Зеленский отметил личную роль Эрдогана, а также готовность Турции принять участие в реализации формулы мира, содержащей десять шагов. Оба лидера выступили за дальнейшее функционирование и расширение "зернового коридора", заявили в Офисе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 января Эрдоган также провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в котором призвал к прекращению огня и "справедливому решению".

В свою очередь, Путин заявил Эрдогану, что Москва готова к переговорам с Украиной, но на своих условиях.