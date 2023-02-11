Зеленский: Путин пытался нас съесть, но через два года мы будем в ЕС, а после победы – в НАТО

Президент России Владимир Путин стремится уничтожить Украину, "откусывая" украинскую территорию кусок за куском. Однако несокрушимая украинская армия и народ несколько "умерили аппетит" агрессора.

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Сдерживая вражеское нашествие, Украина продолжает путь на встречу свободному миру: уже через два года наше государство станет полноправным членом Евросоюза, а после победы – войдет в НАТО. Об этом в ходе встречи с топ-менеджерами JP Morgan, крупнейшего инвестиционного банка в мире, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В своем выступлении перед инвесторами Зеленский подчеркнул, что Украина в своей борьбе за собственную землю и собственные дома не отступит. Так что планы Путина по захвату нашего государства обречены на крах.

"Сила украинцев — в единении духа. Можно устать защищать свой дом? Нет. Можно устать физически? Да. Но готов ли ты его отдать? Уверен, что нет. Готовы ли мы отдать свою победу? Уверен, что нет. Нас можно понемногу есть — то, что делает Путин, пытается нас есть. Но, мне кажется, мы немного умерили его аппетит", – подчеркнул глава государства.

В то же время, президент очень оптимистично оценивает перспективы евроинтеграции Украины. По его мнению, преодолеть путь к полноправному членству Украина сможет в пять раз быстрее, чем сейчас считают часть европейских лидеров.

"Сегодня есть некоторые пессимисты среди мировых лидеров, которые считают, что для членства в ЕС Украине нужно 10 лет. Но они преимущественно знают нас и иногда даже боятся нашего духа, нашей энергии. Поэтому мы видим, что мы можем быть в ЕС через два года. И нам нужны гарантии безопасности", – подчеркнул Зеленский.

Такой гарантией для Украины, которая даже после завершения войны с Россией будет оставаться под постоянным риском новых атак последней недоимперии, по мнению украинского президента, могло бы стать вступление в НАТО. И глава государства уверен, что эта цель также обязательно будет достигнута.

"Мы считаем, что будем в НАТО раньше, чем все лидеры решат, что наш пакет по гарантиям безопасности правилен. Потому что они принимают решение медленно, это бюрократия... И я считаю, что после победы мы будем в НАТО", – заверил участников встречи Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина может начать переговоры о членстве в ЕС уже в текущем году. По его оценкам, наше государство уже выполнило 72% задач от ЕС, поэтому препятствий для немедленного начала переговоров о вступлении руководство государства не видит.

Между тем в Евросоюзе, вступление в которое в среднем занимает около 7 лет, считают, что Украина не сможет стать членом ЕС, пока на украинской земле продолжается война и находятся российские войска. Украинские же представители правительства считают, что война не должна поставить на паузу европейскую интеграцию Украины, уверяя, что "динамика войны не будет решающим фактором".

В то же время, по словам главы государства, украинское правительство интенсивно работает над масштабной интеграцией Украины во внутренний рынок ЕС. В Кабмине рассчитывают, что запланированные мероприятия позволят увеличить производство, создавать новые рабочие места для украинцев и расширять рынки, а затем наполнять украинский бюджет.