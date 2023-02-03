Украина может начать переговоры о членстве в ЕС уже в этом году: Зеленский подвел итоги саммита

3 февраля 2023 года в столице Украины Киеве прошел саммит Украина – ЕС. Владимир Зеленский подвел итоги заседания.

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Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. В процессе саммита Украина подтвердила свою решимость как можно быстрее начать переговоры о членстве в Европейском Союзе.

"Это утро в Украине, как и многие другие, началось с воздушной тревоги. Этот день, как и многие другие, прошел в жесточайших боях на фронте. Но все равно в этот вечер можно сказать, что Украина идет к своей цели", – сообщил Зеленский.

Президента решительно заявил, что наше государство обязательно достигнет одной из главных целей – вступления в ЕС.

"Сегодня очень чувствовалась уверенность в этом – во время саммита. Мы говорим уже как участники европейского сообщества. И работаем – чтобы зафиксировать это де-юре", – добавил он.

Как сообщил президент Украины, начало переговоров о вступлении в ЕС возможно уже в 2023 году.

Международные партнеры все так же оказывают поддержку Украине и понимают, что усиление военной поддержки сейчас необходимо, как и в прошлом году. Только так можно усилить давление на РФ и приблизить победу Украины.

Также Зеленский отметил, что правительство готовит масштабную интеграцию Украины во внутренний рынок ЕС, что позволит увеличивать производство, расширять рынки и создавать рабочие места – это все приносит прибыль в государственный бюджет нашей страны.

"Спасибо всем, кто воюет за Украину! Спасибо каждому и каждой, кто помогает нам защищаться от оккупанта!" – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 24-й саммит является весомым символом того, что украинское государство преодолеет любые препятствия для укрепления партнерства и интеграции в ЕС. Украина выполнила 72% задач, полученных от Евросоюза.

– Украина рассчитывает завершить переговоры с ЕС о полноценном членстве менее, чем за два года. У большинства стран-членов период между кандидатством и вступлением составлял в среднем 7 лет.