Украина может начать переговоры о членстве в ЕС уже в этом году: Зеленский подвел итоги саммита
3 февраля 2023 года в столице Украины Киеве прошел саммит Украина – ЕС. Владимир Зеленский подвел итоги заседания.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. В процессе саммита Украина подтвердила свою решимость как можно быстрее начать переговоры о членстве в Европейском Союзе.
"Это утро в Украине, как и многие другие, началось с воздушной тревоги. Этот день, как и многие другие, прошел в жесточайших боях на фронте. Но все равно в этот вечер можно сказать, что Украина идет к своей цели", – сообщил Зеленский.
Президента решительно заявил, что наше государство обязательно достигнет одной из главных целей – вступления в ЕС.
"Сегодня очень чувствовалась уверенность в этом – во время саммита. Мы говорим уже как участники европейского сообщества. И работаем – чтобы зафиксировать это де-юре", – добавил он.
Как сообщил президент Украины, начало переговоров о вступлении в ЕС возможно уже в 2023 году.
Международные партнеры все так же оказывают поддержку Украине и понимают, что усиление военной поддержки сейчас необходимо, как и в прошлом году. Только так можно усилить давление на РФ и приблизить победу Украины.
Также Зеленский отметил, что правительство готовит масштабную интеграцию Украины во внутренний рынок ЕС, что позволит увеличивать производство, расширять рынки и создавать рабочие места – это все приносит прибыль в государственный бюджет нашей страны.
"Спасибо всем, кто воюет за Украину! Спасибо каждому и каждой, кто помогает нам защищаться от оккупанта!" – подытожил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– 24-й саммит является весомым символом того, что украинское государство преодолеет любые препятствия для укрепления партнерства и интеграции в ЕС. Украина выполнила 72% задач, полученных от Евросоюза.
– Украина рассчитывает завершить переговоры с ЕС о полноценном членстве менее, чем за два года. У большинства стран-членов период между кандидатством и вступлением составлял в среднем 7 лет.
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