Зеленский провел заседание Ставки в новом формате и заявил, что Украина движется к целям

В воскресенье, 19 февраля, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего в новом расширенном формате. На нем была обсуждена общая ситуация на фронте, особый акцент сделали на самых горячих направлениях и мобилизации.

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Об этом гарант сообщил в своем Telegram. Он подчеркнул, что Украина выравнивает ситуацию и делает все, чтобы подготовить свои действия – запланированные на ближайшую перспективу (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

По словам украинского лидера, на заседании были заслушаны доклады Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, а также командующих направлений и непосредственно с передовой.

Так, командующий ОСУВ "Хортица", генерал-полковник Александр Сырский доложил ситуацию на Бахмутском направлении. А именно, относительно защиты украинских позиций, усиления именно этого направления и потерь врага.

О ситуации на Угледарском направлении, по словам Зеленского, докладывал командующий оперативно-тактической группировкой "Донецк" генерал Юрий Содоль.

"Ситуация очень непростая. Боремся. Ломаем оккупанта и наносим России чрезвычайно ощутимые потери. Еще раз и еще раз повторяю: чем больше Россия потеряет именно там, тем быстрее сможем завершить эту войну победой Украины", – подчеркнул президент.

Ситуация на юге страны, в частности, на Одесском направлении, согласно докладу генерала Андрея Гнатова остается неизменной, защитники Украины контролируют все возможные перспективы.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский доложил о конкретных результатах защиты Запорожского направления, отметил Зеленский.

Генерал Сергей Наев доложил президенту и участникам заседания, что ситуация на Северном направлении и, в частности, в Киевской области, полностью под контролем, как и по всей северной границе.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил во время заседания Ставки о хороших результатах по формированию новых бригад "Гвардии наступления". Зеленский назвал это очень полезным опытом того, как можно и нужно мотивировать людей.

Президент пообещал поддерживать такой формат работы как на Ставке, так и в информировании украинцев об управлении обороной.

"Хочу, чтобы наши люди знали и понимали, что и как мы готовим, что и как мы контролируем. Конечно, военные вопросы, детали действий разведки – это то, в чем всего не расскажешь. Но хочу, чтобы именно сейчас у наших людей была предсказуемость. И ощущение – ощущение, что Украина движется к своим целям", – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент сообщил, что в этот день был сделан новый санкционный шаг нашего государства против всех подпитывающих российскую агрессию.

"Подписал указ о введении в действие решения СНБО по санкциям против российских финансовых субъектов. Это санкции Украины. Но каждый такой наш санкционный пакет становится основой работы по санкциям с партнерами", – заверил гарант.

Он напомнил, что сейчас идет подготовка очередного санкционного пакета Евросоюза – уже десятого, и Украина работает с партерами по его усилению.

Также Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он выразил благодарность французскому коллеге за понимание наших потребностей и за общее чувство того, что не можем упускать никакой возможности и ни одной недели в защите от российской агрессии.

"Мы обсудили наши совместные дипломатические усилия с Францией, наше сотрудничество на международных площадках. А также важные решения, которые готовим на эту неделю – в год нашей несокрушимости", – отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 18 февраля Зеленский заявил, что за эту неделю наша страна добились весомых сигналов от партнеров и конкретных договоренностей касательно неизбежности привлечения России к ответственности за агрессию и террор против нашего государства и народа. Каждый удар оккупантов по нашим городам и селам будет иметь для РФ конкретные юридические последствия;

– Зеленський відреагував на масовані ракетні атаки окупантів по Україні 18 лютого. Загибель мирних людей, поламані долі, зруйновані будинки – це все, за що Росія обов'язково зазнає відповідальності.

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