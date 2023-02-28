Зеленский провел заседание Ставки: говорили о ходе боевых действий и обеспечении ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 28 февраля, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Участники заседания обсудили оперативную обстановку на фронте, а также обеспечение украинских войск боеприпасами и техникой.

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Об этом сообщили в Офисе президента Украины. Как отмечается, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, командующий оперативно-стратегической группировкой войск (ОСГВ) "Хортица" Александр Сырский и командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский доложили о ходе боевых действий в районах ответственности их группировок.

В свою очередь командующий ОСГВ "Север" Сергей Наев и командующий ОСГВ "Одесса" Эдуард Москалев доложили о ситуации на Северном и Южном направлениях.

Члены Ставки рассмотрели общую оперативную обстановку на фронте и вероятный характер действий врага в ближайшее время. Об этом доложили главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Также во время заседания Ставки рассмотрели состояние обеспечения войск Украины боеприпасами и техникой, подготовку украинских защитников за границей и потребности Сил обороны по численности и специальностям.

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