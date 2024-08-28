Зеленский провел телефонный разговор с Нетаньяху: о чем говорили

В среду, 28 августа, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Они говорили о ситуации на Ближнем Востоке.

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Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. "Стороны обсудили ситуацию в Ближневосточном регионе", – написал он.

Нетаньяху со своей стороны выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. А Зеленский поблагодарил его за участие Израиля в инаугурационном Саммите мира и поддержку итогового коммюнике.

Никифоров добавил, что стороны договорились о дальнейших контактах.

Ранее украинский гарант заявил, что Киев признает оба государства: и Израиль, и Палестину. Украина сделает все, чтобы Израиль остановил войну, и гражданское население перестало страдать.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский 28 августа провел встречу с делегацией Вселенского патриархата. В ней приняли участие митрополит Украинской православной церкви Канады, архиепископ Виннипежский Илларион, а также митрополит Писидийский Иов, патриарший диакон Епифаний и экзарх Вселенского патриарха в Украине, епископ Михаил.

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