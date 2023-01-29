Новоизбранный президент Чехии Павел пообещал Украине поддержку: Зеленский уже пригласил его в Киев

Президент Чешской Республики Петр Павел пообещал продолжить обеспечение помощи для Украины. Новоизбранный глава государства планирует посетить Украину по приглашению Владимира Зеленского.

Видео дня

Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте. Павел является большим другом Украины.

"Хочу поблагодарить Президента Украины Владимира Зеленского за его поздравление с результатами выборов Президента Чешской Республики и его приглашение посетить столицу Киев. В нашем сегодняшнем телефонном разговоре я уверил его, что Украина может и дальше рассчитывать на поддержку Чехии", – говорится в его сообщении.

Предварительно в Twitter-аккаунте Владимира Зеленского прозвучало приглашение главы Чехии в Киев.

"Лично поздравил Петра Павела с победой на президентских выборах Чешской Республики. Поблагодарил его и чешский народ за поддержку, которая не слабеет. Пригласил с визитом в Украину", – написал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Вчера, 28 января в Чехии был официально объявлен результат президентских выборов. Победителем стал экс-глава Военного комитета НАТО, генерал в отставке Петр Павел, – его поддержали более 58% избирателей.

– Президент Чехии Петр Павел подтвердил, что весной планирует посетить Украину. Он хочет встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!