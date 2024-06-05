Зеленский провел переговоры с Сунаком: о чем договорились

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Они обсудили Глобальный саммит мира в Швейцарии, который состоится на следующей неделе.

Об этом сообщили в Офисе президента. Собеседники также обменялись мнениями о дополнительных возможностях для совместных тренировочных миссий и взаимосовместимости сил обороны и безопасности Украины с НАТО.

"Убежден, что даже в предвыборный период Великобритания будет представлена на Саммите на самом высоком уровне", – отметил Владимир Зеленский.

Лидеры стран также обсудили продолжение оборонного сотрудничества. Приоритеты – усиление ПВО и дальнобойных возможностей.

В частности, президент отметил разрешение Великобритании бить по военным целям на территории РФ. Он подчеркнул, что это помешает попыткам российских оккупантов расширить войну и спасет жизнь людей.

Напомним, что в среду, 5 июня, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Катар. Там он проведет переговоры с его высочеством шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Как информировал OBOZ.UA:

– Зеленский сообщил, что намерение принять участие в Саммите мира в Швейцарии подтвердили делегации из более чем 100 стран мира. Однако Россия прилагает максимальные усилия для дипломатического срыва мероприятия.

– Саудовская Аравия не планирует участвовать в организованном Украиной Глобальном саммите мира. Журналисты отмечают, что причиной этого является Россия.

– Организация Объединенных Наций будет представлена на Саммите мира по завершению войны в Украине, который состоится в июне в Швейцарии. Пока неизвестно, кто из представителей структуры поедет на запад.

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